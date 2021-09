Bills stolpern über Steelers-Defense - Harte Debüts für Lawrence und Wilson

Am 1. Spieltag der neuen NFL-Saison, der ganz im Zeichen der vor 20 Jahren passierten World-Trade-Center-Tragödie in New York stand, haben die Pittsburgh Steelers durchaus überraschend den Mitfavoriten aus Buffalo geschlagen. Zwei Rookie-Quarterbacks erlebten derweil ein erfolgloses NFL-Debüt, die Arizona Cardinals überzeugten mächtig - und die Lions und Vikings unterlagen trotz zweier beeindruckender Aufholjagden.

Das prominent besetzteste Spiel des frühen Week-1-Fensters zwischen zwei Play-off-Teams des Vorjahres geriet lange Zeit zur Defensivschlacht. Die traditionell starke Abwehrreihe der Pittsburgh Steelers rund um den kürzlich teuer bezahlten T.J. Watt hielt die im vergangenen Jahr so starke Offensive der Buffalo Bills um Spielmacher Josh Allen überraschend stark in Schach, kam aber selbst offensiv zunächst gar nicht ins Rollen. In der zweiten Hälfte drehte Oldie-Quarterback "Big Ben" Roethlisberger mit seinen 39 Jahren und vielleicht in seiner letzten NFL-Saison dann aber einige Male auf - und einen 0:10-Rückstand noch in einen durchaus überraschenden 23:13-Sieg. Mitentscheidend neben der starken Defensivleistung: ein Special-Teams-Touchdown nach geblocktem Punt im vierten Viertel.

Harter Start für Lawrence und Wilson - Lances einziger Pass sitzt

Einen harten Aufschlag auf dem NFL-Boden der Tatsachen erlebten die beiden ersten Picks des vergangenen Drafts. Sowohl Trevor Lawrence als auch Zach Wilson hatten bei ihrem Profi-Debüt teils noch große Probleme. Während Lawrence (drei Touchdowns, drei Interceptions) sich erstaunlich fehlerbehaftet zeigte und mit den Jacksonville Jaguars überraschend deutlich mit 21:37 bei den als schwach eingeschätzten Houston Texans untergingen, verlor Wilson (zwei Touchdowns, eine Interception) mit den New York Jets mit 14:19 gegen die Carolina Panthers - bei denen auch noch ausgerechnet Wilsons direkter Vorgänger Sam Darnold spielte und überzeugte (279 Yards Passing, zwei Total Touchdowns). Außerdem verletzte sich sein hochveranlagter Left Tackle Mekhi Becton offenbar schwer.

Besser lief es für den Third Overall Pick des 2021er-Drafts. Trey Lance warf für die San Francisco 49ers bei seinem NFL-Debüt zwar nur einen einzigen Pass - doch der war gleich ein Touchdown. Sein Platzhalter Jimmy Garoppolo hatte trotz eines frühen Fumbles zunächst wenig Schwierigkeiten mit den überforderten Detroit Lions, "Jimmy G" gelang unter anderem ein 78-Yard-Touchdown-Pass auf Wide Receiver Deebo Samuel (insgesamt 178 Receiving Yards). Die Niners lagen bis zwei Minuten vor Schluss scheinbar uneinholbar mit 41:17 in Führung - doch dann lief so ziemlich alles schief, was schieflaufen konnte bei San Fran: Tight End George Kittle konnte einen Onside-Kick nicht sichern, nach dem nächsten schnellen Lions-Touchdown unterlief Samuel ein Fumble - und urplötzlich war Detroit wieder im Spiel. Den letzten, womöglich ausgleichenden Drive, konnten die Lions aber nicht mehr ins Ziel bringen, die 49ers zitterten sich zum 41:33-Sieg.

Murray und Jones überragen: Cardinals überrollen Titans

Ein Statement setzte indes San Franciscos Division-Rivale aus Arizona. Gegen die hoch eingeschätzten Tennessee Titans zeigte Cardinals-Quarterback Kyler Murray eine überragende Leistung, warf für vier Touchdowns und erlief einen weiteren selbst. Fast ebenso beeindruckend: Arizonas Defense hielt Tennessees Running Back beziehungsweise lebende Dampfwalze Derrick Henry bei nur 58 Rushing Yards, Pass Rusher Chandler Jones erzielte unfassbare fünf (!) Quarterback-Sacks für Ryan Tannehill (212 Yards Passing, zwei Total Touchdowns). So fuhr Arizona einen überraschend klaren 38:13-Sieg gegen das Play-off-Team aus dem Vorjahr ein.

Auch das dritte Team der stark besetzten NFC West feierte einen ungefährdeten Sieg. Beim 28:16 der Seattle Seahawks über die Indianapolis Colts zeigte Russell Wilson mal wieder seine außergewöhnlichen Deep-Ball-Fähigkeiten und fand Wide Receiver Tyler Lockett mit gleich zwei weiten Touchdown-Pässen. Das Colts-Debüt von Neuverpflichtung Carson Wentz endete trotz zweier Touchdown-Pässe ohne Sieg.

Vikings verlieren trotz Aufhojagd - Fitzpatrick muss raus

Ließ den Ball in der Verlängerung fallen: Dalvin Cook. imago images/Icon SMI

Eine starke, aber unbelohnte Aufholjagd legten indes die Minnesota Vikings - ähnlich zum direkten NFC-North-Konkurrenten Detroit (siehe oben) hin. Das Team aus dem Norden der USA lag noch bis Ende des dritten Viertels mit 7:21 in Rückstand, rettete sich durch einen Lauf von Top-Running-Back Dalvin Cook sowie ein spätes 53-Yard-Field-Goal von Kicker Greg Joseph in letzter Sekunde gerade noch in die Overtime. Dort unterlief Star-Spieler Cook dann aber ein kostspieliger Fumble - und die Bengals nutzten den Turnover zum entscheidenden Field Goal zum durchaus überraschenden 27:24, wodurch auch Joe Burrow (261 Yards Passing plus zwei Touchdowns) Kirk Cousins (351 Yards Passing, zwei TDs) schlug.



Außerdem im frühen Fenster:

Das Washington Football Team verlor beim 16:20 gegen die Los Angeles Chargers nicht nur das Spiel, sondern auch Oldie- und Rauschebartträger-Quarterback Ryan Fitzpatrick, der wegen einer Hüftverletzung durch Ersatzmann Taylor Heinicke ersetzt werden musste.

Die Philadelphia Eagles ließen als einziges Team keinen einzigen Touchdown zu und besiegten die Atlanta Falcons dank starker Defensivleistung und eines Touchdowns von First-Round-Receiver Devonta Smith mit 32:6.

