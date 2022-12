Bills drehen im Schneesturm auf und buchen Play-offs

Lange Zeit lag Buffalo gegen Miami zurück, doch als der Schnee kam, drehten die Bills auf. In Cleveland feierte der umstrittene DeShaun Watson seinen ersten Heimsieg.

Fast schien sich die Geschichte zu wiederholen in der Nacht zum Sonntag (MEZ) im Highmark Stadium: Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit im September waren die Bills lange Zeit das bessere Team gewesen, unterlagen am Ende aber in Miami mit 19:21. Dieses Mal waren die Dolphins weite Strecken dominierend, während sich Buffalo vor heimischem Publikum unerwartete Fehler erlaubte.

Elf Minuten vor Spielende lagen die Dolphins mit 29:21 vorne. Dann setzte ein Schneesturm ein - und die Bills waren plötzlich in ihrem Element. Ein 44-Yard-Lauf von Quarterback Josh Allen brachte die Offense in die Red Zone, Tight End Dawson Knox veredelte die Serie wenige Spielzüge später zum 27:29. Bei der folgenden Two-Point-Conversion hechtete Allen dann höchstpersönlich mit dem Ei in die Endzone, auch wenn der Erfolg erst nach langer Videosichtung für gültig erklärt wurde. Mit 29:29 ging es in die Overtime, in der die Dolphins zwar den Coin Toss für sich entschieden, das Ei aber nach der ersten Angriffsserie ohne Punkte wieder hergeben mussten. So bekam Buffalo wieder das Angriffsrecht, und Allen führte sein Team an die 25-Yard-Linie. Nah genug für Tyler Bass, der Kicker schoss das Ei trotz der widrigen Bedingungen durch die Stangen zum 32:29-Sieg für die Bills.

Damit haben die Bills in der AFC East zum vierten Mal in Serie die Play-offs erreicht. Zudem avancierte Allen nach Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs zum zweiten Quarterback in der NFL-Geschichte, dem in seinen ersten fünf Spielzeiten mehr als 50 Siege bei gleichzeitig mehr als 130 Touchdown-Pässen gelangen.

Solider Watson für Browns zum Sieg - Tucker schwächelt entscheidend

Seinen ersten Heimsieg im Trikot der Cleveland Browns konnte DeShaun Watson feiern. Der umstrittene Quarterback, der sich des Vorwurfs der mehrfachen sexuellen Belästigung ausgesetzt sieht, führte sein Team zu einem ungefährdeten 13:3-Erfolg gegen die Baltimore Ravens. Nachdem Watson bei seinen ersten beiden Auftritten für die Browns noch schwächelte, zeigte er dieses Mal mit 18 gelungenen Pässen für 161 Yards und einem Touchdown-Pass eine zwar nicht überragende, aber solide Leistung. Diese reichte auch, weil auf der Gegenseite "Mister Zuverlässig" Justin Tucker einen rabenschwarzen Tag erwischte.

Der Kicker - wohl der beste in der Geschichte der NFL und im Normalfall eine sichere Bank - verfehlte gleich zwei Field Goals. Dies war ihm zuletzt im Dezember 2018 passiert. Sein erster Fehlschuss aus 48 Yard war sein erster Fehlversuch unter 50 Yards seit Woche 10 der letzten Saison. Sein zweiter Versuch aus 50 Yards wurde geblockt, so dass es die Ravens in der AFC North verpassten, die Cincinnati Bengals unter Druck zu setzen. Ohne den am Knie verletzten Starting-Quarterback Lamar Jackson, der nur einen Versuch wagte und ansonsten Tyler Huntley die Geschicke überließ, lief in der Offense der Ravens nichts zusammen.

Zuvor feierten die Minnesota Vikings bereits einen historischen 39:36-Erfolg gegen die Indianpolis colts, durch den sie die NFC North für sich entschieden.