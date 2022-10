Bills dominieren auch gegen Green Bay - McCaffrey gelingt historisches Kunststück

Die Buffalo Bills haben ihren Favoritenstatus in der NFL eindrucksvoll zementiert und die Krise der Green Bay Packers verschärft. In Los Angeles gelang Alleskönner Christian McCaffrey ein historisches Kunststück.

Der Weg zum Super Bowl wird in der AFC in dieser Saison unweigerlich über die Buffalo Bills führen. Auch im Sunday Night Game gegen die Green Bay Packers gab sich der Top-Favorit keine Blöße und schlug das Team des amtierenden MVP Aaron Rodgers mit 27:17. Vor allem in der ersten Hälfte erwies sich die Bills-Offense als unaufhaltbar für Green Bay. Zur Pause hatte Buffalo auch dank zwei Touchdown-Pässen von Allen bereits einen komfortablen 24:7-Vorsprung herausgespielt, der trotz eines Leistungsabfalls des Quarterbacks, der nach dem Seitenwechsel noch zwei Interceptions einstreute, nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet.

Die Packers zeigten sich im Vergleich zu den letzten Partien immerhin leicht verbessert, Rodgers gelangen zwei sehenswerte Touchdown-Pässe auf die Rookie-Receiver Romeo Doubs und Samori Toure. Letztendlich war Green Bay der Power des besten AFC-Teams aber nicht gewachsen und musste bereits die vierte Niederlage in Folge einstecken. Die Play-off-Hoffnungen der Packers (3:5) geraten damit immer mehr in Gefahr.

Alles zum Monday Night Game zwischen Browns und Bengals bei "Icing the kicker"

#28: NFL Preview - Halloween! Der Spieltag der Revenge Games Die Kürbisse sind gezückt, die Aufregung steigt. It’s Halloween! Pünktlich zum 8. Spieltag der NFL nehmen sich Kucze, Shuan, Detti und Grille die Top-Partien des Wochenendes vor und sagen euch, in welchen Duellen Rachegelüste aufkommen werden. Geno Smith mit den Seahawks gegen sein ehemaliges Team, die New York Giants. Sammy Watkins mit den Packers gegen die alten Kollegen aus Buffalo. Der „Battle Of Ohio“ zwischen den Browns und Bengals. Und ein möglicher Upset im Aufeinandertreffen der Städtenachbarn Pittsburgh und Philadelphia? Wir gehen rein. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich. Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson? 20.10.2022 #26: NFL Preview – Showdown Mahomes vs. Allen 13.10.2022 #25: NFL Preview – Packers-Mania in London! Plus: Burrow vs. Lamar 06.10.2022 #24: NFL Preview – Ein kalifornischer Kracher und zahnlose Raiders 29.09.2022 weitere Podcasts

"Triple Crown" nach 17 Jahren: McCaffrey glänzt bei 49ers-Sieg

Auch der amtierende Super-Bowl-Champion aus Los Angeles muss um die Teilnahme an den Play-offs fürchten. Die Rams verloren ihr Division-Duell mit dem Rivalen aus San Francisco deutlich mit 14:31 und stehen in der NFC West nur noch auf dem dritten Platz. Mann des Tages bei den 49ers war Running Back Christian McCaffrey, dem eine historische "Triple Crown" gelang: In seinem erst zweiten Spiel für San Francisco warf der Ex-Panther zunächst einen Touchdown bei einem Trick Play selbst, fing einen weiteren nach der Pause und legte einen dritten per Lauf nach. Ein Passing, ein Receiving und ein Rushing Touchdown in einem Spiel war zuletzt LaDainian Tomlinson 2005 gelungen.

Lockett macht Fehler wieder gut: Seahawks beenden Giants-Serie

An der Spitze der NFC West stehen die 49ers aber noch nicht, sondern weiterhin völlig überraschend die Seattle Seahawks, die auch die New York Giants mit 27:13 schlugen und damit bei einer Bilanz von 5:3 stehen. Für New York, ein weiteres Überraschungsteam der Saison, endete damit die Erfolgsserie von zuletzt vier Siegen in Folge. Für einen wichtigen Touchdown im vierten Viertel sorgte Seahawks-Receiver Tyler Lockett - eine besondere Geschichte innerhalb des Spiels: Zuvor war Lockett mit einem Fumble an der eigenen Goal Line sowie einem verheerenden Drop gleich zweimal negativ aufgefallen.

Später Quarterback-Sneak: Colts verlieren bei Ehlinger-Debüt

Die Indianapolis Colts haben ihr erstes Spiel nach dem Quarterback-Wechsel hin zu Sam Ehlinger verloren. Der Ersatz für den geschassten Matt Ryan zeigte zwar einige vielversprechende Ansätze, sein Team verlor aber knapp mit 16:17 gegen die Washington Commanders. Den entscheidenden Touchdown lieferte Washingtons Ersatz-Quarterback Taylor Heinicke mit einem Quarterback-Sneak erst 22 Sekunden vor Schluss.

Willis nicht gebraucht: Henry überrollt die Texans

Und noch ein Ersatz-Quarterback: Rookie Malik Willis hat sein erstes NFL-Spiel als Starter gewonnen. Als Ersatz für den verletzten Ryan Tannehill musste er beim 17:10 der Tennessee Titans über die Houston Texans aber gar nicht viel machen. Willis brachte insgesamt gerade einmal sechs Pässe für 55 Yards an, den Großteil der Arbeit erledigte - mal wieder - Derrick Henry: Der Running Back überrollte die Texans-Defense mit 219 Yards und zwei Touchdowns quasi im Alleingang und sorgte dafür, dass Tennessee souverän an der Spitze der AFC South bleibt.