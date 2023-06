Bills-Coach McDermott verlängert langfristig

Bei den Buffalo Bills herrscht weiter Planungssicherheit: Mit Head Coach Sean McDermott und General Manager Brandon Beane verlängerten zwei Hauptverantwortliche des jüngsten Erfolges langfristig.

Als 19. Head Coach der Franchise-Geschichte kam Sean McDermott im Jahr 2017 zu den Buffalo Bills - und das mit großen Hoffnungen. Schließlich hatte er just im Jahr zuvor als Defensive Coordinator großen Anteil an der Super-Bowl-Teilnahme der Carolina Panthers. Dass diese dort, genauso wie die Philadelphia Eagles im Jahr 2004, als McDermott als Assistenztrainer aktiv war, scheiterten, sollte die Vorfreude um den neuen Coach der Bills nicht trüben.

Direkt im ersten Jahr führte er Buffalo erstmals nach 18 Jahren wieder in die Play-offs und durchbrach damit die damals längste aktive Dürrephase der NFL. Nach einem schwächeren zweiten Jahr der Bills, was Buffalo aber immerhin Quarterback Josh Allen einbrachte, ging es weiter steil bergauf. Zehn Siege im Jahr 2019 folgten 13, elf und erneut 13 gewonnene Regular-Season-Partien in den Folgejahren - auch die AFC East, die so lange von den New England Patriots regiert wurde, ist inzwischen in fester Hand der Bills.

Nur bis zum Super Bowl hat es Buffalo, das Anfang der 90er Jahre viermal in Folge das Endspiel bestritten und jeweils verloren hatte, noch nicht geschafft. In den vergangenen Jahren bedeuteten zweimal die Kansas City Chiefs (2021 in der Conference Championship, 2022 in der Divisional Round) und einmal die Cincinnati Bengals (2023 in der Divisional Round) das Play-off-Aus. Grund genug, den Vertrag des 49-Jährigen vorzeitig bis 2027 zu verlängern, sahen die Bills dennoch, schließlich will man auch in diesem Jahr wieder angreifen.

Auch Beane bleibt bei den Bills

Grund dafür, dass Buffalo auch in diesem Jahr wieder zu den heißesten Anwärtern auf die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe gehört, ist auch General Manager Brandon Beane. Wie McDermott kam auch er 2017 von den Panthers nach Buffalo und verantwortete seitdem die Drafts von Josh Allen, Cornerback Tre'Davious White oder Linebacker Matt Milano.

Der wohl größte Schlag gelang dem 46-Jährigen aber im Jahr 2020, dem Jahr, in dem er zum "Executive of the Year" gewählt worden war, als er Star-Receiver und Lieblings-Anspielstation von Josh Allen, Stefon Diggs, im Tausch für einen Erstrunden-Draftpick aus Minnesota loseiste. Mit diesem Mannschaftskern und Trainer McDermott soll es klappen, mit Buffalos erstem Super-Bowl-Titel, wobei sich vor dem Saisonstart im September noch eine Menge am Kader der Bills ändern kann. Erst zuletzt wurde über eine mögliche Verpflichtung von Running Back Dalvin Cook, dessen Bruder bereits in Buffalo spielt, spekuliert. Auch soll Diggs zuletzt nicht zufrieden gewesen sein.