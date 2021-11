Billie Jean King Cup: Deutschland fordert Kasachstan

Die deutschen Tennis-Damen treffen in der Qualifikation für die Finalwoche des Billie Jean King Cups im kommenden Jahr in einem Auswärtsspiel auf Kasachstan.

Das ergab die Auslosung vor dem Endspiel der diesjährigen Auflage des Teamwettbewerbs zwischen Russland und der Schweiz am Samstag in Prag. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes war dort in der Gruppenphase ausgeschieden.

In den Playoff-Partien am 15. und 16. April werden die Final-Teilnehmerinnen für die Endspielwoche vom 8. bis 13. November 2022 ermittelt. In welcher Stadt und auf welchem Belag in Kasachstan gespielt wird, ist noch offen. "Das wird sicherlich nicht ganz einfach für uns", wurde Teamchef Rainer Schüttler in einer Mitteilung des DTB zitiert. "Wir hatten sehr auf ein Heimspiel gehofft."

In Jelena Rybakina und Yulia Putintseva haben die Kasachinnen zwei Top-50-Spielerinnen in ihrem Team. Deutschland war als eine von neun Nationen gesetzt. Der frühere Fed Cup als Pendant zum Davis Cup bei den Herren heißt seit diesem Jahr Billie Jean King Cup.