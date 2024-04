Billie Jean King Cup: Deutsches Team trifft auf Britinnen

Die deutschen Tennis-Frauen treffen im Achtelfinale des Billie Jean King Cup auf Großbritannien. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in London für die Finalrunde vom 12. bis 20. November in Sevilla. Dabei wird im Gegensatz zum Vorjahr direkt in K.-o.-Runden gespielt.

Die deutschen Frauen wollen sich auch gegen Großbritannien durchsetzen. IMAGO/Paul Zimmer