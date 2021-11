Billa vor Barça: "Was Größeres kann einem kaum passieren"

Die TSG Hoffenheim muss in der Champions League an diesem Mittwoch beim amtierenden Titelverteidiger FC Barcelona antreten. Angreiferin Nicole Billa bleibt dennoch gelassen.

Der TSG Hoffenheim steht nach dem 5:0-Sieg gegen die Däninnen von HB Köge sowie der 0:4-Pleite beim FC Arsenal der nächste Champions-League-Kracher ins Haus: Mit dem FC Barcelona wartet an diesem Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht nur der amtierende spanische Meister und Pokalsieger der vergangenen beiden Jahre, sondern auch der amtierende Champions-League-Sieger (4:0 gegen den FC Chelsea). Zudem haben die Katalaninnen zuletzt 39 Heimspiele am Stück gewonnen, verzeichnen im Schnitt 70 Prozent Ballbesitz pro Spiel und können die Niederlagen der letzten drei Jahre fast an einer Hand abzählen.

Entsprechend erwartungsvoll geht Hoffenheims Torjägerin Nicole Billa in die Partie im Stadion Johann Cruyff: "Was Größeres kann einem im Moment kaum passieren. Ich freue mich riesig, dass wir die Chance haben, gegen so einen Gegner zu spielen und dass wir hier morgen auf dem Platz stehen dürfen."

Natürlich kennt man den einen oder anderen Namen, aber ich bin da relativ gelassen, wer vor mir steht. Nicole Billa

Der primär mit spanischen Nationalspielerinnen gespickte Kader des FCB macht Billa allerdings keine Angst: "Natürlich kennt man den einen oder anderen Namen, aber ich bin da relativ gelassen, wer vor mir steht. Das beeindruckt mich weniger. Ich versuche mein Spiel zu spielen." Eine ihrer Gegenspielerinnen dürfte dann Mittelfeldakteurin Alexia Putellas sein, die in diesem Jahr bereits als "Europas Fußballerin des Jahres" ausgezeichnet wurde und nun auch gute Karten auf den "Ballon d'Or" hat. Auch die frühere Angreiferin des VfL Wolfsburg, die Norwegerin Caroline Hansen, gehört zum Kader des FCB.

TSG-Coach Gallai hat einen Plan

"Barcelona zelebriert den Ballbesitz, schießt im Schnitt fünf Tore pro Spiel, deshalb ist das morgen ein Duell gegen die beste Mannschaft der Welt. Wir wollen versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und unseren Ballbesitz so hoch wie möglich gestalten" erklärt Hoffenheims Trainer Gabor Gallai. Offensiv verteidigen, viel gegen den Ball arbeiten, kompakt auftreten - so lauten die Vorgaben für das Topspiel.

Dass die TSG mit Köge, Arsenal und Barcelona "mit die stärkste Gruppe erwischt" hat, ist Gallai zwar bewusst, dennoch will Hoffenheim "an unsere Chance glauben", stellt der Trainer klar. Aber: "Wir brauchen gegen Arsenal und Barcelona jedes Mal einen richtig guten Tag." Allerdings wolle die TSG ihr erstes Champions-League-Gastspiel auch genießen, und wenn es dann doch nicht für das Weiterkommen reicht, dann habe man zumindest an Erfahrung gewonnen. In der Gruppe C liegt Hoffenheim aktuell gemeinsam mit Arsenal auf Platz zwei (beide drei Punkte), Barcelona führt mit sechs Zählern. Nur die ersten beiden Teams kommen ins Viertelfinale.

Abstecher an den Strand?

Vor dem Spiel gegen Barcelona steht für die TSG am Mittag noch ein bisschen Aktivierung auf dem Plan, auch einen Besuch am Strand schießt Gallai nicht aus. "Und dann werden wir versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen."

Bis auf die Langzeitverletzten Paulina Krumbiegel und Isabela Hartig geht Hoffenheim in Bestbesetzung in die Partie.