Billa bleibt: Fußballerin des Jahres verlängert in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit der Torschützenkönigin der vergangenen Saison verlängert: Nicole Billa ist bis Sommer 2024 an die Kraichgauer gebunden.

Die TSG hat ihre Top-Angreiferin mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Nicole Billa ist fortan bis Sommer 2024 an Hoffenheim gebunden. Dies vermeldete der Klub aus dem Kraichgau am Freitag. Billa, die 2021 als Fußballerin des Jahres in Deutschland und Österreich ausgezeichnet wurde, hatte sich in der vergangenen Saison die kicker-Torjägerkanone in der Bundesliga gesichert und kommt in insgesamt 164 Pflichtspielen auf 87 Tore für die TSG.

Im Sommer 2021 wurde die 26-jährige Österreicherin als Fußballerin des Jahres in Deutschland ausgezeichnet, im Herbst nahm sie mit ihren Teamkolleginnen dann erstmals an der Champions League teil, ehe im Winter die Krönung zur Fußballerin des Jahres in der Alpenrepublik folgte.

"Aushängeschild für den gesamten Verein"

"Dass sich eine absolute Ausnahmespielerin wie Nicole dazu entschlossen hat, ihren Vertrag hier in Hoffenheim vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 zu verlängern, spricht für die starke Entwicklung des Vereins zu einer der Top-Adressen im europäischen Frauenfußball", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. Die Vertragsunterschrift bezeuge zugleich die Verbundenheit Billas zu Verein und Region. "Sie hat sich hier in den vergangenen sieben Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einer Führungsspielerin gereift, die nicht nur auf dem Platz sehr wichtig für die Mannschaft ist, sondern auch neben dem Platz große Verantwortung übernimmt." Billa sei ein "Aushängeschild für den gesamten Verein ", so Zwanziger.

Billa war zur Saison 2015/16 aus St. Pölten gekommen und machte sich schnell einen Ruf als gefürchtete Torschützin. Die gebürtige Kufsteinerin sagte zu ihrer Vertragsverlängerung: "Es geht mir hier einfach sehr gut, ich fühle mich im Verein und auch in der Region sehr wohl und das weiß ich sehr zu schätzen." Der Verein wolle sich nach einer "enormen Entwicklung" nicht auf den Erfolgen ausruhen, sondern investiere weiter, "um die nächsten Schritte gehen zu können", führte Billa aus.

Vor dem Saisonfinale am Sonntag zu Hause gegen den SC Sand belegt die TSG Rang fünf in der Bundesliga - bei drei Zählern Rückstand auf Platz drei mit diesmal nur noch eher geringen Chancen auf eine Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison.