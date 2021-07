Biles verzichtet auf Mehrkampf - CAS sperrt Wilson

Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Mittwochs ...

+++ Biles verzichtet auch auf Einzel-Mehrkampf +++

Turnstar Simone Biles wird im Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht antreten. Einen Tag nach ihrem Rückzug beim Mannschafts-Finale hat die 24-jährige US-Amerikanerin am Mittwoch ihren Startverzicht für den nächsten Wettbewerb verkündet. Wie der US-Turnverband mitteilte, sei die Entscheidung nach einer medizinischen Bewertung gefallen, um den Fokus auf ihre mentale Gesundheit zu richten. "Simone wird weiterhin täglich bewertet, um herauszufinden, ob sie in den Einzel-Finals in der kommenden Woche teilnehmen kann", schrieb der Verband.

Die viermalige Olympiasiegerin von Rio war am Dienstagabend aus dem Mannschafts-Finale nach nur einem Gerät, dem Sprung, ausgestiegen. Anschließend erklärte sie, dass mentale Probleme der Grund dafür waren. "Ich sage, die mentale Gesundheit steht an erster Stelle. Daher ist es manchmal in Ordnung, die großen Wettbewerbe sogar auszusitzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Es zeigt, wie stark du als Wettkämpfer und Person wirklich bist anstatt sich einfach durchzukämpfen", sagte sie und sprach vom "Kampf gegen Dämonen" vor dem Wettkampf.

+++ Sperre durch Sportgerichtshof: Olympia ohne Sprinter Wilson +++

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson verpasst die Olympischen Spiele in Tokio. Die Ad-Hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) sperrte den gebürtigen Jamaikaner, der über die 100 und 200 Meter starten wollte, bis auf Weiteres provisorisch. "Das Urteil des CAS ist aus Sicht des betroffenen Athleten ein Rückschlag. Es gilt aber weiterhin die Unschuldsvermutung, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist", erklärte der Geschäftsführer von Swiss Athletics, Peter Bohnenblust. Wilson war demnach auch gar nicht erst nach Japan gereist.



Wilson war am 15. März dieses Jahres außerhalb eines Wettkampfs positiv getestet worden. Gegen eine Sperre durch die Antidopingagentur der Schweiz war er vorgegangen. Wilson führte den positiven Befund "auf den Konsum von kontaminiertem Fleisch" zurück, wie es hieß. Zunächst war die provisorische Sperre auch aufgehoben worden. Nun fällte der CAS ein neues Urteil.



Wilson hatte zudem vor Kurzem wegen vermeintlicher Sprintrekorde für Aufsehen gesorgt. Die bei einem kleinen Meeting in den USA aufgestellten Bestmarken wurden allerdings nicht anerkannt.

+++ Kein Doppelstart: Ingebrigtsen konzentriert sich auf die 1500 m +++

Norwegens Europarekordler Jakob Ingebrigtsen (20) verzichtet auf einen Start über die 5000 m. Stattdessen will sich der Doppel-Europameister von Berlin ganz auf die 1500 m konzentrieren. Der Zeitplan ermögliche ihm keinen Doppelstart, so Ingebrigtsen. Die Endläufe über 5000 m (6. August) und 1500 m (7. August) stehen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm.



Mit seinen 3:29,25 Minuten ist Ingebrigtsen über 1500 m die Nummer drei der Welt und gilt als Medaillenkandidat. Nachdem das Supertalent den Europarekord über 5000 m auf 12:48,45 Minuten verbessert hatte, wurde ihm trotz der starken Konkurrenz aus Afrika auch über diese Distanz Edelmetall zugetraut. Sein Bruder Filip ist ebenfalls über 1500 m am Start.

+++ Fechten: Hartung & Co. verlieren Halbfinale +++

Die deutschen Fechter müssen weiter um ihre ersehnte erste Medaille in Tokio kämpfen. Die Säbel-Herren verloren im Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs am Mittwoch knapp mit 42:45 gegen die in der Weltrangliste führenden Südkoreaner und treten damit nun im kleinen Finale um Bronze gegen Ungarn an. Zuvor hatte sich das Dormagener Trio Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner souverän mit 45:28 gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) durchgesetzt.



Szabo holte die Deutschen gegen Südkorea nach 21:25-Rückstand im sechsten Duell zwar zurück ins Gefecht. Athletensprecher Hartung, der sein Karriereende nur allzu gerne mit der ersten olympischen Medaille krönen würde, blieb in seinen drei Duellen mit den Asiaten aber sieglos. In der abschließenden Paarung verletzte sich Szabo dann und musste an Ersatzfechter Richard Hübers übergeben. Der konnte die Niederlage gegen Südkoreas Topmann San-guk Oh nicht mehr verhindern.



Nachdem sie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals seit 36 Jahren ohne Medaille geblieben waren, wollen die deutschen Fechter eine erneute Nullnummer in Japan unbedingt verhindern.