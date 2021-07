Biles: Unterstützung aus dem Weißen Haus - Rassismus: TV-Reporter gefeuert

Die ersten Rudermedaillen wurden in Tokio am Mittwochmorgen vergeben. Zudem erhielt Simone Biles prominente Unterstützung. Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Dienstags ...

+++ Handball: Dänen souverän im Viertelfinale +++

Dänemark, Olympiasieger von 2016 in Rio, steht beim in Tokio vorzeitig im Viertelfinale. Der Weltmeister setzte sich am Mittwoch klar mit 31:21 (12:7) gegen Bahrain durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel sind die Dänen in der Vorrundengruppe B nicht mehr von den ersten vier Plätzen zu verdrängen.



Der gebürtige Färinger Johan Hansen war mit sechs Treffern bester Schütze der Skandinavier, die mit klaren Siegen gegen Gastgeber Japan (47:30) und Ägypten (32:27) ins Turnier gestartet waren.

+++ Rudern: Erstes Gold an Rumänien und Frankreich +++

Die erste Medaille im Rudern geht nach Rumänien. Im Doppelzweier der Frauen gewann das rumänische Boot mit olympischer Bestleistung und deutlichem Abstand. Das knappere Duell um Silber entscheidet Neuseeland für sich. Bronze geht an die Niederländerinnen.

Auch in der ersten Männer-Entscheidung im Doppelzweier der Männer gab es prompt einen olympischen Rekord: Es gewann das französische Duo knapp vor dem niederländischen Boot. Bronze ging an Weltmeister China.

+++ Rassistischer Kommentar: TV-Reporter entlassen +++

Wegen einer rassistischen Äußerung gegen den südkoreanischen Tischtennisspieler Jeoung Young Sik ist ein griechischer TV-Reporter fristlos entlassen worden. Dies bestätigte der Sender "ERT" am Dienstag. Der Reporter Dimosthenis Karmoiris hatte am Dienstagmorgen die Partie zwischen dem Griechen Panagiotis Gionis und Jeoung kommentiert und sich abfällig über den Südkoreaner geäußert. Insbesondere spielte er dabei auf die Augen des Asiaten an.



Jeoung setzte sich mit 4:3 gegen den Griechen durch. Wenig später bezwang er im Achtelfinale auch den deutschen Altmeister Timo Boll mit 4:1.

+++ Turnen: Biles erhält prominente Unterstützung +++

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat US-Turn-Superstar Simone Biles nach dem Ausstieg im Mannschaftsfinale Mut zugesprochen. "Dankbarkeit und Unterstützung sind das, was Simone Biles verdient", twitterte Psaki.



Biles hatte in Japan am Dienstag nach dem ersten Gerät, dem Sprung, den Wettkampf aufgegeben. Die viermalige Olympiasiegerin Biles ließ offen, ob sie am Donnerstag im Einzel-Mehrkampf in Tokio antreten wird. Ohne sie hatten die USA Platz zwei hinter den russischen Turnerinnen belegt.

