Biles sagt weitere Starts ab - Geschke darf heim - Armbruch? Edtmayer ist es egal

Ein Skateboarder will mit gebrochenem Knochen starten. In der Leichtathletik gibt es viele Neuigkeiten - inklusive eines prominentem Doping-Falls. Die Splitter vom Samstag ...

+++ Rad: Geschke darf nach Hause reisen +++

Der positiv auf Corona getestete Radprofi Simon Geschke wird am Sonntag die Olympia-Stadt Tokio verlassen und in die Heimat zurückkehren. Wie der DOSB am Samstag mitteilte, ist auch ein vorgeschriebener zweiter PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne negativ ausgefallen.

Der 35-Jährige war am vergangenen Samstag nach einem positiven Corona-Test in ein abgeschottetes Hotel in Tokio gebracht worden. Nach den Pandemie-Vorschriften für Olympia hätte Geschke bis maximal 14 Tage in der Quarantäne festgehalten werden können.



+++ Turnen: Biles sagt zwei Einzel-Starts ab +++

Turn-Star Simone Biles hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Dies teilte der US-Verband einen Tag vor den Entscheidungen am Sonntag mit. Ob die 24-Jährige am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) starten wird, ist noch offen. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten.



Biles hatte schon im Mehrkampf-Finale am Donnerstag auf einen Start verzichtet.

+++ 400 m Hürden: Krafzik im Halbfinale +++

Im Halbfinale über die 400 m Hürden: Carolina Krafzik imago images

Carolina Krafzik hat in Tokio mit persönlicher Bestzeit das Halbfinale über die 400 m Hürden erreicht. Die deutsche Meisterin aus Sindelfingen musste sich am Samstagmorgen als Zweite ihres Vorlaufs in 54,74 Sekunden nur Rio-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad (53,97) aus den USA geschlagen geben und schaffte damit souverän den Einzug in die Vorschlussrunde am Montag (13.35 Uhr MESZ).



Krafzik ist damit die schnellste deutsche Läuferin über die Hürdenrunde seit Ulrike Urbansky vor 21 Jahren. Schon am Freitag hatten, angeführt vom Frankfurter Luke Campbell, die drei deutschen Starter über die 400 m Hürden der Männer das Halbfinale erreicht.

+++ Sprint-Finale: Okagbare positiv getestet +++

Wenige Stunden vor dem olympischen 100-m-Finale von Tokio ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Dopingmittel getestet und vorerst gesperrt worden. Dies gab die "Athletics Integrity Unit" des Weltverbandes World Athletics am Samstagmorgen bekannt.



Demnach sei bei der 32-Jährigen bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten. Halbfinale und Finale finden am Samstagabend statt.

+++ Beachvolleyball: Wickler/Thole im Achtelfinale +++

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Wickler und Julius Thole haben das Achtelfinale erreicht. Die beiden Hamburger gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen die Japaner Katsuhiro Shiratori/Yusuke Ishijima am Samstag 2:0 (21:16, 21:11) und qualifizierten sich damit auf Rang zwei ihrer Gruppe für die K.-o.-Runde. Ihre Gegner standen zunächst noch nicht fest.



Thole/Wickler ist neben dem Frauen-Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch das zweite der drei deutschen Teams im Achtelfinale von Tokio. Karla Borger/Julia Sude waren mit drei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden.



+++ Skateboard: Armbruch? Edtmayer will starten +++

Der deutsche Skateboarder Tyler Edtmayer will trotz seines im Training erlittenen Armbruchs bei Olympia starten. "Es war ein unglücklicher Unfall beim Training, einfach nur Pech und superdumm gelaufen", sagte Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horrwarth. Der 19 Jahre alte Lenggrieser Edtmayer hatte sich am Freitag im Training den Arm gebrochen und unmittelbar danach seinen Start bei der Olympia-Premiere im Skateboard in der Disziplin Park am kommenden Donnerstag offengelassen.



Er postete auch ein Foto aus dem Krankenhaus mit Armschlinge und einem bis zum Ellenbogen verbundenen linken Arm. Edtmayer könne wohl trotzdem skaten, sagte Horrwarth. "Er wird, denke ich mal, starten, wenn er mental dann wieder auf der Höhe ist", sagte der Bundestrainer und verwies auch auf die olympischen Ranking-Punkte, die im Falle eines Nichtantritts verfallen würden. "Es ist nicht das Schönste für ihn, aber da muss man jetzt das Beste draus machen", sagte Horrwarth.