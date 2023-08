"Bildung ist der Türöffner": Bakus Hilfe im Land seiner Eltern

Eine Reise zurück zu den Wurzeln gab ihm den Impuls. Nun engagiert sich Wolfsburgs Nationalspieler gemeinsam mit der Organisation World Vision für Mädchen und Jungen, die in der Demokratischen Republik Kongo zur Schule gehen sollen.

Das Projekt heißt "Improved After", frei übersetzt: "Hinterher besser", und hat zum Ziel, Kindern in der Demokratischen Republik Kongo verstärkt Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision hat dafür einen prominenten Partner gefunden: Nationalspieler Ridle Baku.

"Diejenigen unterstützen, die die Hilfe am meisten benötigen"

Der in Mainz geborene Wolfsburger Profi besitzt seine Wurzeln in dem afrikanischen Land. "Mein erster Besuch im Kongo war sehr emotional", schildert Baku Eindrücke seiner Visite, die zu dieser Erkenntnis führte: "Ich weiß, dass ich als Fußballprofi sehr privilegiert bin. Umso wichtiger finde ich es, diejenigen zu unterstützen, die die Hilfe am meisten benötigen."

Nun startet mit Hilfe des prominenten Mitstreiters auch ein Spendenaufruf für die am stärksten benachteiligten Mädchen und Jungen in der Region Beni in der Provinz Nord-Kivu. "Bildung ist der Türöffner für die Zukunft. Dass nicht alle Kinder auf der Welt die gleichen Voraussetzungen genießen und dadurch ihre Träume nicht verwirklichen können, ist schlimm genug", so Baku, der in seiner Geburtsstadt Mainz zum Bundesligaspieler wurde, 2020 nach Wolfsburg wechselte, dort Champions League spielte und inzwischen auch vier Einsätze in der A-Nationalelf aufweisen kann. Die DR Kongo und speziell die Region Beni liegen ihm am Herzen. Konkret sollen durch das jetzt initiierte Projekt Kinder im schulpflichtigen Alter, insbesondere Mädchen, in sieben Grundschulen Zugang zu umfassendem Unterricht erhalten.

"Die Lage vor Ort effektiv verbessern"

"Ich habe eine sehr persönliche und besondere Beziehung zum Land meiner Eltern, denn ein Teil meiner Familie lebt noch dort. Bei einem ersten Besuch im vergangenen Jahr war es sehr emotional", erläutert Baku seinen Impuls. "Wir haben uns anschließend überlegt, wie wir die Lage vor Ort effektiv verbessern können."

"Schutz vor den Konflikten gewährleisten"

Entsprechend glücklich sei er nun über die Möglichkeit, mit World Vision seinen Beitrag zu einer Verbesserung der Situation leisten zu können - nicht allein im Bereich der Bildung. "Entscheidend ist dabei auch, entsprechend Schutz vor den Konflikten zu gewährleisten, auch das ist ein wichtiger Teil unseres Projekts." Hintergrund: Allein in Nord-Kivu, im Osten des Landes, leben über drei Millionen Menschen, die zu Binnenvertriebenen wurden, weil bewaffnete Gruppen immer wieder Zivilisten und Infrastruktur angriffen, und das oft mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Frauen als Kriegstaktik, schildert World Vision in einer Mitteilung. Anhaltende Angriffe und Vertreibungen hätten so unter anderem dazu geführt, dass über 85 000 Schüler vom Unterricht ausgeschlossen worden seien.

Vieles, was für uns so selbstverständlich erscheint, ist es im Kongo nicht. Ridle Baku

Ziel ist sei es nun, so viele Menschen wie möglich zu sensibilisieren, so Ridle Baku. Selbst wenn sich dadurch nur eine Handvoll Menschen mehr dafür einsetze, den Kindern neue Perspektiven zu eröffnen, sei man einen sehr großen Schritt weiter, denn: "Vieles, was für uns so selbstverständlich erscheint, ist es im Kongo nicht."