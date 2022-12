Bilder-Streit: Warum Havertz gegen Sammelkarten vorgeht

Nationalspieler Kai Havertz (23) geht gegen eine Darstellung auf Sammelkarten vor, die den Eindruck erweckt, ihn im DFB-Dress zu zeigen. Zunächst erfolglos.

Bereits am Tag vor dem endgültigen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft musste Kai Havertz eine Niederlage einstecken. Denn an jenem 30. November urteilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main, dass der Vertrieb von Fußballsammelkarten zur UEFA Nations League mit seinem Konterfei nicht rechtswidrig ist. Zuvor hatte bereits das Landgericht einen Eilantrag auf Unterlassung zurückgewiesen, nun beschied auch das OLG die Beschwerde abschlägig.

Konkret geht es um Bilder der Firma Topps zu dem Nationenwettbewerb. Die zeigen Havertz aber eben nicht im Dress der Nationalelf, sondern in einem schwarzen Shirt mit seiner Nummer, der 7. Durch die Deutschlandflagge wirkt das Ensemble wie ein offizielles DFB-Bild. Nur ist es dies aber nicht, sagt Jörg von Appen von der Kanzlei BluePort Legal, die den Chelsea-Star in der Sache vertritt.

"Die Rechte an der Darstellung deutscher Nationalspieler im Zusammenhang mit Tausch- und Sammelkarten der deutschen Nationalmannschaft liegen beim DFB, mit dem wir in der Sache im engen Austausch sind", erklärt der Hamburger Rechtsanwalt im Gespräch mit dem kicker. Kartenvertreiber Topps, dessen Europa-Hauptsitz in England liegt, reagierte nicht auf eine Anfrage.

Immer wieder sorgen Streitigkeiten um Bild- und Persönlichkeitsrechte von Profisportlern oder Promis für Ärger. Anno 2016 etwa hat Uli Stein gegen die Agon Sportsworld GmbH geklagt. Der frühere Nationaltorwart war nicht damit einverstanden, dass der Verlag sein Bild in einer bis 1908 zurückgehenden Sammelserie zu ehemaligen DFB-Kickern verwendet. Seine Einwilligung war im Vorfeld nicht eingeholt worden. Sowohl das LG als auch das OLG Frankfurt/M. sahen das anders als Stein. In den Augen der Richter stand das allgemeine Persönlichkeitsrecht hinter dem presserechtlichen Publikationsinteresse eines Verlags.

Der Fall Havertz ist noch ein wenig vielschichtiger, weil es hier um die Rechte als Klubprofi und als Nationalspieler geht. Laut Mitteilung des OLG hat der 23-Jährige "in die Veröffentlichung und die Verbreitung der Karten eingewilligt. Dies folge aus dem Vertrag mit dem englischen Fußballverein. Dort sei der Antragsgegnerin das Recht eingeräumt worden, "die definierten Eigenschaften des Antragstellers (...) zu nutzen. Als Eigenschaften (...) sind (...) der Name, das Bildnis, das Konterfei/Erscheinungsbild und Fotos des Antragstellers definiert". Die Regelung erfasse nicht nur Bildnisse des Antragstellers, die ihn als Spieler des englischen Fußballvereins zeigten, sondern auch solche, die ihn als deutschen Nationalspieler zeigten."

Aus für Verbands-Einnahmequelle?

Für die Rechte wird Havertz’ Klub finanziell entschädigt. Ohnehin ist für das OLG "davon auszugehen, dass der Wert der Bilder auch im Fall eines neutralen Zusammenhangs oder als Nationalspieler mindestens zu einem erheblichen Teil auch aus seiner Tätigkeit als Klubspieler resultiere". Was im Umkehrschluss und zu Ende gedacht das Aus einer Einnahmequelle für alle Nationalverbände bedeuten würde. Denn dann müsste ein Anbieter künftig lediglich die Klubs als Haupt-Marketingwert-Generator ins Boot holen, nicht die Verbände. Das Gros ihrer Partien bestreiten die Profis ja auf Vereinsebene.

Die Lage der Rechte ist ganz offenbar uneinheitlich. Auch bei einigen anderen großen Verbänden scheint Topps ähnlich wie im Fall DFB zu agieren. So sind beispielsweise die Franzosen Dayot Upamecano und Antoine Griezmann oder die Engländer Harry Kane und Harry Ma- guire in der "Road to Nations League"- Serie in einem neutralen Outfit mit Nationenflagge an der Seite oder im Hintergrund abgebildet. Kevin De Bruyne (Belgien) oder Sergio Busquets (Spanien) dagegen tragen das Dress der jeweiligen Nationalelf.

Havertz-Anwalt von Appen zeigt sich zuversichtlich: "Wir sind davon überzeugt, dass die vorläufige Entscheidung im Hauptsacheverfahren, das wir gerade vorbereiten, keinen Bestand haben wird. Es handelt sich lediglich um eine vorläufige Entscheidung aufgrund einer summarischen Prüfung."