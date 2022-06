Bilden Pavard und Hernandez die künftige Innenverteidigung?

Vom Außenverteidiger zum Abwehrboss? Dieses Ziel hat Benjamin Pavard. Der kicker schildert die neuen Ambitionen des Weltmeisters von 2018.

Weltmeister in München: Lucas Hernandez und Benjamin Pavard (re.). IMAGO/Ulrich Wagner

Seit 2019 ist Benjamin Pavard beim FC Bayern. Geholt wurde er als Rechtsverteidiger. Auf dieser Position gewann er 2018 auch mit Frankreich die Weltmeisterschaft. Zusammen mit seinem Landsmann Lucas Hernandez, der links in der Viererkette der Franzosen agierte und auch seit Sommer 2019 an die Isar gewechselt war. Inzwischen - nach den Abgängen von David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez sowie den Zugängen Alphonso Davies und jüngst Noussair Mazraoui - sind beide für die Innenverteidigung vorgesehen. Ihrer favorisierten Position.

Der Rekordmeister braucht dringend, wie die vergangene Saison gezeigt hat, einen Abwehrchef. Vorjahres-Neuzugang Dayot Upamecano trauen die Entscheider an der Säbener Straße diese Aufgabe (noch) nicht zu. Allein aufgrund der sprachlichen Barriere, wenngleich alle vier Innenverteidiger beim FCB aus Frankreich stammen.

Pavards Ziel: "Ein Defensiv-Leader in einem der größten Klubs Europas werden"

Pavard soll bereit sein für diesen Schritt. Wie der kicker aus dessen Umfeld erfuhr, traut sich der 26-Jährige zu, mehr Verantwortung und mehr Führung zu übernehmen. "Benji will ein Defensiv-Leader in einem der größten Klubs Europas werden", heißt es: "Zusammen mit Lucas Hernandez." Die beiden kennen sich bestens.

Hernandez, der in der abgelaufenen Spielzeit gesetzt war, bräuchte eben genau so einen Verteidiger neben sich, der ihn mit Kommandos leitet. Der 80 Millionen Euro teure Rekordtransfer, kommend von der Fußballschule eines Diego Simeone, ist ein beinharter Zweikämpfer. Zusammen mit Pavard, sofern sich dieser im internen Konkurrenzkampf gegen Upamecano und Tanguy Nianzou durchsetzen kann, könnten die beiden das künftige Abwehr-Duo beim FC Bayern bilden.

Im aktuellen kicker (Print und hier im eMagazine) lesen Sie die Hintergründe. Warum Benjamin Pavard auf dieser Position eingeplant wird; ob ein Neuzugang für die Abwehr noch angedacht ist; welches Ziel sich der 26-Jährige außerdem gesetzt hat und was die Verantwortlichen in München in der Defensive besonders vermissen.