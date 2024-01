Bilbija schließt sich dem Berliner AK an

Erste Winterabgang beim Greifswalder FC: Wie der Nordost-Tabellenführer in einer Pressemitteilung verkündete, wird Aleksandar Bilbija dem Titelaspiranten in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Rechtsverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Berliner AK an. „Für Aco hat sich die Möglichkeit ergeben, innerhalb der Regionalliga zu wechseln, um mehr Spielzeit zu bekommen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden", kommentiert Geschäftsführer Sport David Wagner den Abschied der Nummer 35.