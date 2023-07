Bilbaos Gruß für verunglückten Mäder: "Das war ein Sieg für Gino"

Pello Bilbao war sichtlich aufgekratzt als er nach der 10. Etappe bei der Siegerehrung auf dem Podium stand und gen Himmel blickte. Der Spanier vom Team Bahrain Victorious war mit dem verstorbenen Schweizer Gino Mäder befreundet und möchte dessen Erbe fortführen.

Als Pello Bilbao auf der großen Bühne in Issoire seine Siegermedaille erhielt, zeigte er umgehend mit seinem linken Zeigefinger gen Himmel. "Das war ein Sieg für Gino", sagte der Spanier während er sichtlich mit den Tränen kämpfte und widmete seinen ersten Etappenerfolg bei der Tour de France seinem tödlich verunglückten Freund Gino Mäder.

Bilbao hatte sich auf der 10. Etappe im Schlusssprint einer Fluchtgruppe vor dem Augsburger Georg Zimmermann durchgesetzt. Anschließend zeigte der Profi von Bahrain-Victorious auf eine Gravur auf seinem Helm: "#rideforgino", stand dort - wie auch auf den Trikots des Teams - geschrieben.

Teamkollege Mäder war letzten Monat bei der Tour de Suisse bei der Abfahrt vom Albula-Pass in gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Bilbao war bei der Rundfahrt ebenfalls nominiert und stieg nach dem Unfall mit dem kompletten Team aus.

Bilbao lenkte sich mit seiner Tochter ab

"Als wir das Rennen in der Schweiz verließen, sahen die Sportdirektoren, dass alle so betroffen waren, und sie boten auch psychologische Hilfe an, aber am Ende war es für mich die beste psychologische Hilfe, nach Hause zu gehen", gibt der 33-Jährige Einblicke in sein Seelenleben. "Ich blieb bei meiner Familie und vor allem bei meiner Tochter Martina. Sie gab mir die nötige Ruhe, denn Kinder verstehen diese schwierige Situation nicht. So war es leichter, all die schwierigen Gefühle für diese Zeit zu vergessen."

"Unser Ziel war es, einen Etappensieg zu erringen und ihn Gino zu widmen", erklärte der Sportliche Leiter Xavi Florencio gegenüber "Cyclingnews", "und das haben wir geschafft, und das ist eine große Erleichterung."

Mäders Hund hieß "Pello"

Mäder war für Bilbao mehr als nur ein Teamkollege, beide verband eine Freundschaft. Der Schweizer Mäder hatte sogar einen streunenden Hund aus der baskischen Stadt Bilbao adoptiert und ihn Pello genannt.

"Es war schwer, sich in den letzten zwei Wochen mit den Gedanken an ihn auf die Tour vorzubereiten", gab Bilbao zu. Der erste Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt in 13 Jahren als Profi sei "ein ganz besonderer Moment für mich", sagte er. In der Gesamtwertung rückte der 33-Jährige sogar auf den fünften Rang vor.

Bilbao führt Spendenaktion des Schweizers weiter

Bilbao belässt es indes nicht nur bei Gesten, sondern möchte das Erbe des Schweizers aktiv fortführen. Mäder setzte sich aktiv für Umweltschutz ein und initiierte verschieden Aktionen. In Gedenken an seinen Freund hat sich Bilbao vor dem Start der Tour dazu verpflichtet, für jeden Fahrer, den er auf einer Etappe hinter sich lässt, einen Euro für den Umweltschutz zu spenden. So hatte es auch schon Mäder getan und stets einen Franken gespendet.

So hatte es schon sein Kumpel getan. Mittlerweile sind bereits über 1300 Euro zusammengekommen. Tendenz: steigend. Das Geld soll dafür eingesetzt werden im Baskenland entwaldete Gebiete wieder aufzuforsten.