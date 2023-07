Bilbao schnappt im Sprint Zimmermann den Etappensieg weg

Auf einer klassischen Etappe für Ausreißer fuhr Georg Zimmermann am Dienstag zwischen Vulcania und Issoire auf das Podest, musste sich aber im Zielspurt Pello Bilbao geschalgen geben.

Georg Zimmermann hat den Sieg auf der zehnten Etappe der Tour de France nur hauchdünn verpasst. Auf dem 167,2 Kilometer langen Teilstück zwischen dem Vulkan-Themenpark Vulcania und Issoire musste sich der 25-jährige Augsburger im Sprint einer Ausreißergruppe nur dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben. Bei Temperaturen von bis zu 43 Grad und einer welligen Strecke mit mehr als 3000 Höhenmetern holte sich der Australier Ben O'Connor den dritten Platz.

Knapp einen Kilometer vor dem Ziel startete Zimmermann einen Angriff, wurde aber noch von Bilbao überholt. 131 Kilometer vor dem Ziel hatte sich Zimmermann in eine Ausreißergruppe eingereiht. Bis zum Schluss war er in der Spitze dabei. Nach seinem sensationellen Etappensieg bei der Critérium du Dauphiné Anfang Juni feierte Zimmermann, der zum dritten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt, seine bisher beste Tour-Platzierung. 2022 war er ebenfalls auf der zehnten Etappe Sechster geworden.

Am Mittwoch dürften auf der elften Etappe die Sprinter gute Karten haben. Nach einem hügeligen Beginn auf den 179,8 Kilometern zwischen Clermont-Ferrand und Moulins wird es in Richtung Ziel deutlich flacher.

10. Etappe Vulcania - Issoire (167,20 km):

1. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 3:52:34 Std.; 2. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 0 Sek.; 3. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team; 4. Krists Neilands (Lettland) - Israel-Premier Tech; 5. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 6. Antonio Pedrero (Spanien) - Movistar Team + 3; 7. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 27; 8. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers; 9. Warren Barguil (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 30; 10. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 32

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 10. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 42:33:13 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 17 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 2:40 Min.; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 4:22; 5. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:34; 6. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 4:39; 7. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 4:44; 8. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 5:26; 9. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6:01; 10. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 6:45