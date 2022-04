Bilbao schnappt Alaphilippe Sieg vor der Nase weg

Julian Alaphilippe hat seinen zweiten Tagessieg in Serie bei der Baskenland-Rundfahrt nur knapp verpasst - und das wegen Pello Bilbao. Top-Favorit Primoz Roglic verteidigte seine Führung im Gesamtklassement.

Am Dienstag noch hatte Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl) mit dem Triumph auf der 2. Etappe seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Am Mittwoch war der Weltmeister drauf und dran, gleich seinen zweiten Tagessieg folgen zu lassen. Doch quasi auf dem Zielstrich entriss ihm der Spanier Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) noch den Sieg. Dritter wurde der Russe Alexandr Vlasov in Diensten des deutschen Teams Bora-hansgrohe.

Zunächst aber setzte sich ein Ausreißer-Trio in Szene, das insbesondere mit Jan Polanc (UAE Emirates) und Hugo Houle (Israel-PremierTech) prominent besetzt war. Dazu gesellte sich noch Cristian Rodriguez (TotalEnergies). Die drei konnten zwischenzeitlich mehr als vier Minuten auf das Peloton herausfahren. Dann aber übernahm Ineos-Grenadiers die Nachführarbeit und reduzierte den Rückstand schnell. Houle und Polanc mussten zunächst abreißen lassen, Rodriguez nutzte das wellige Terrain, um sich allein auf die Flucht zu machen. Der Spanier konnte seinen Vorsprung sogar wieder vergrößern, stand letztendlich aber auf verlorenem Posten.

Am letzten Anstieg zogen die Favoriten das Tempo an. Zwar überquerte Rodriguez die Wertung noch als Erster, doch unmittelbar danach war es um ihn geschehen - der Spanier wurde von einer größeren Gruppe der Favoriten gestellt. Auf den letzten zehn Kilometern kam es aus dieser Gruppe heraus immer wieder zu Attacken, die aber keinen Erfolg brachten. Auf der Zielgerade zog Alaphilippe den finalen Spurt an, doch Bilbao hatte auf den letzten Zentimtern mehr zuzusetzen.

In der Gesamtwertung behauptete der Slowene Roglic (Jumbo-Visma) seine Führung vor Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl). Vlasov rückte durch seinen dritten Rang auch im Klassement auf Rang drei vor.

Am Donnerstag stehen auf den 185,6 Kilometer zwischen Vitoria-Gasteiz und Zamudio vier Bergwertungen an. Die Baskenland-Rundfahrt endet am Samstag in Arrate.

3. Etappe Laudio- Amurrio (181,72 km):

1. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 4:35:24 Std.; 2. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step + 0 Sek.; 3. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 4. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ; 5. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 6. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies; 7. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 8. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis; 9. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 10. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 9:49:47 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 5 Sek.; 3. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 14; 4. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 18; 5. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 19; 6. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 7. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis + 20; 8. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 21; 9. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies + 25; 10. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step + 28