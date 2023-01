Benzema aus der Drehung, Joker Kroos sticht: Real ringt Bilbao nieder

Nach dem Pokal-Erfolg in Villarreal hat Real Madrid das nächste Ausrufezeichen in der Liga gesetzt. Bei Athletic Bilbao setzten sich die Königlichen - auch dank Kroos - mit 2:0 durch.

Reals Torschützen beim Sieg in Bilbao: Toni Kroos (li.) und Karim Benzema. AFP via Getty Images

Weil Tabellenführer Barcelona gegen Getafe vorgelegt hatte, stand Real in Bilbao unter Druck. Dass es im Baskenland durchaus unangenehm werden könnte, bekamen die Königlichen in den ersten Minuten auch zu spüren. Die Hausherren begannen sehr mutig, bestritten die Zweikämpfe aggressiv und agierten auch mit Ball ansehnlich.

Besonders auffällig in der Anfangsphase: Nico Williams, der Mendy immer wieder beschäftigte und nach 17 Minuten mit einem Schlenzer beinahe erfolgreich war. Eingreifen musste Courtois bei diesem Versuch zwar nicht - anders aber bei Paredes' Kopfball kurz zuvor, den der Belgier aus dem linken Eck kratzte.

Der Weltfußballer macht den Unterschied

Real tauchte derweil nur selten am Strafraum der Basken auf. Benzemas ersten beiden Abschlüsse waren nicht wirklich gefährlich, umso mehr aber die Direktabnahme des Franzosen nach 24 Minuten: Aus der Drehung besorgte der Weltfußballer die durchaus schmeichelhafte Führung für die Königlichen.

Fortan war Real besser im Spiel, aber noch lange nicht dominant. Bilbao war weiterhin sehr unangenehm, zollte dem hohen Tempo der ersten Minuten allerdings merklich Tribut. Bis zur Pause war vor beiden Toren nicht mehr viel los, und auch nach Wiederanpfiff taten sich beide Offensivreihen im letzten Drittel schwer.

Nico Williams bestraft Real nicht

Bilbao war weiterhin mindestens Ebenbürtig, doch Real verteidigte - anders als in den vergangenen Wochen - sehr konsequent und ließ nichts zu. Selbst gefährlich wurden die Königlichen aber ebenfalls nur selten, erst nach 67 Minuten hätte Asensio die Führung ausbauen können. Die verpasste Möglichkeit wurde beinahe bestraft, kurz darauf verschätzte sich Mendy nach einer Hereingabe von links, wodurch Nico Williams frei zum Schuss kam - auch er verzog (70.).

Die Schlussphase war nun eingeläutet, und Real geriet mehr und mehr unter Druck. Bilbao erspielte sich zahlreiche Ecken, die der eingewechselte Muniain stets gefährlich in den Strafraum schlug. Eine dieser Hereingaben landete über Umwege bei Inaki Williams, der einen Abpraller vollendete. Wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld zählte der Treffer aber nicht.

Ancelotti wechselt die Entscheidung ein

Die Königlichen kamen mit einem blauen Auge davon, sorgten in der 90. Minute aber letztlich für den K.-o. Bilbaos. Carlo Ancelottis Joker Rodrygo bediente den ebenfalls eingewechselten Kroos an der Strafraumgrenze, mit viel Effet traf der Deutsche per Direktschuss ins rechte Eck.

Real rang Bilbao somit nieder und verhinderte, dass Barça in der Tabelle davonzieht, nun wartet das Stadtduell mit Atletico auf die Königlichen. Am Donnerstag (21 Uhr) treffen die beiden Rivalen im Viertelfinale der Copa del Rey aufeinander.