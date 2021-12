Benzema trifft traumhaft und doppelt: Real kocht Bilbao ab

Mit einer souveränen Abwehrleistung und dank eines rasanten Beginns hat Real Madrid gegen Athletic Bilbao den nächsten Sieg eingefahren. Entscheidender Mann: Karim Benzema, der mit einem sehenswerten Treffer eine besondere Marke knackte.

Zuletzt war die Siegesserie von Real Madrid gegen Cadiz gerissen, in Bilbao sollte also der nächste Lauf gestartet werden - und das zeigten die Königlichen früh. Bereits nach vier Minuten führte die Mannschaft von Carlo Ancelotti, die ohne Österreichs Fußballer des Jahres Alaba (COVID-19-Infektion) und Casemiro (Gelbsperre) startete: Benzema traf früh und legte kurz darauf ein zweites Tor nach (7.).

Vor allem der erste Treffer hatte es in sich: Ein Zuspiel von Kroos nahm der Kapitän an der linken Strafraumkante direkt und schlenzte den Ball traumhaft ins lange Eck. Mit seinem zweiten Streich knackte der Franzose sogar eine exklusive Marke: 30 (oder mehr) Tore gelangen in einem Kalenderjahr in La Liga - abgesehen von Messi und Cristiano Ronaldo - bislang nur Suarez (2015, 2016), Falcao (2012) und Ronaldo (2003).

In der Partie im Baskenland jedoch musste Benzema mit ansehen, wie die Hausherren durch Sancets wuchtigen Abschluss den Anschlusstreffer erzielten (10.). In der Folge entwickelte sich ein offener und intensiver Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben - ein weiterer Torerfolg blieb beiden Mannschaften in der ersten Hälfte aber verwehrt.

Williams trifft nur das Außennetz

Der zweite Durchgang gestaltete sich dann konträr zum ersten. Beide Teams agierten verhaltener, mit fortlaufender Spieldauer ließ Real die sich mühenden Basken walten - und die hatten ihre beste Chance auf den Ausgleich in Person von Inaki Williams, der aber lediglich das Außennetz traf (61.). Auch danach versuchten sich die Hausherren an der Offensive, bissen sich jedoch an der souveränen Madrider Defensive zu oft die Zähne aus.

Der Spitzenreiter wiederum zog sich über weite Strecken zurück, konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und hätte gar durch eine seiner wenigen Möglichkeiten das Spiel entscheiden können: Hazard scheiterte wie Kroos an Agirrezabala (81., 90.+2). Sei's drum, Real brachte den verdienten Sieg über die Zeit und baute die Tabellenführung in La Liga auf acht Punkte aus.