In der Verlängerung: Bilbaos Williams-Brüder werfen Barça aus dem Pokal

Für den FC Barcelona ist die Copa del Rey nach dem Viertelfinale beendet. In einem atemberaubenden Schlagabtausch unterlagen die Katalanen Athletic Blibao und den blendend aufgelegten Inaki und Nico Williams.

Viel schlechter hätte der Abend im ehrwürdigen San Mames für den FC Barcelona eigentlich gar nicht starten können. Gerade einmal 36 Sekunden waren absolviert, da sahen sich die Katalanen nach gehörigem Chaos im eigenen Strafraum bereits einem 0:1-Rückstand gegenüber. Guruzeta hatte die Unordnung genutzt, auf die dann auch noch die Verletzung des etatmäßigen Linksverteidigers Balde folgte, der nach 23 Minuten durch den 17-jährigen Fort ersetzt werden musste.

Doppelschlag dreht nach 36-Sekunden-Rückstand die Partie

Die Blaugrana erholten sich jedoch von der misslungenen Anfangsphase und dem forschen Anlaufen der physisch sehr präsenten Hausherren und schlugen nur kurz nach Baldes Ausscheiden mit einer gehörigen Portion Glück zurück. Yuri Berchiche schoss Lewandowski in Minute 26 bei einem Klärungsversuch so an, dass die Kugel von dessen Bein unhaltbar für Agirrezabala in die Maschen sprang - 1:1.

Doch damit nicht genug. Nur sechs Zeigerumdrehungen später drehte Barça die Partie komplett. Lamine Yamal setzte in der Mitte der gegnerischen Hälfte zu einem Solo an, zog von rechts nach innen und setzte einen Schlenzer im Stile eines der Größten in der jüngeren Geschichte der Katalanen flach ins lange Eck (32.).

In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit brauchte das San Mames in der Folge ein paar Minuten, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, peitschte Athletic dann aber wieder nach vorne. Die Basken wandelten die Energie von den Rängen in Torgefahr um und verpassten in der 42. Minute nur knapp den Ausgleich, als Sancet infolge eines Eckballs mit einem Volley an Inaki Pena scheiterte, dessen Gegenüber das letzte Ausrufezeichen vor dem Seitenwechsel zuteil wurde. Gegen einen Schlenzer von Ferran Torres, der am Wochenende beim 4:2-Sieg bei Betis Sevilla noch dreifach getroffen hatte, machte sich Agirrezabala ganz lang und verhinderte eine Zwei-Tore-Pausenführung der Gäste (45.+3).

Barça verschläft zweite Anfangsphase

Im zweiten Durchgang wiederholte sich, was bereits in den ersten 45 Minuten geschehen war: Bilbao begann druckvoll und traf früh. Diesmal durch Sancet, den Nico Williams mit einer mustergültigen Flanke bedient hatte (49.). Beinahe kam es kurz darauf sogar noch dicker für abermals nicht komplett konzentriert startende Gäste, doch Araujo störte Guruzeta bei dessen Kopfball noch entscheidend (56.). Beinahe wären die Blaugrana danach erneut aus dem Nichts zur Stelle gewesen, doch Lamine Yamal verpasste freistehend vor Agirrezabala den Doppelpack ebenso wie Guruzeta zuvor (65.).

Lamine Yamals Fehlschuss besiegelt die Verlängerung

Insgesamt blieben die baskischen Löwen das aktivere und gefährlichere Team. Speziell Nico Williams bekam Barça zu keinem Zeitpunkt in den Griff und hatte eine Viertelstunde vor Schluss Glück, als der jüngere der inzwischen beiden mitwirkenden Williams-Brüder das 3:2 nur um Zentimeter verpasste (74.). Kurz vor Schluss war Fortuna auch den Gastgebern hold. Als letzter Mann hatte Paredes die Kugel gegen Lamine Yamal verloren, der Agirrezabala anschließend bereits umkurvt hatte, es dann allerdings nicht vollbrachte, das Spielgerät im quasi leeren Tor unterzubringen (86.). Es ging in die Verlängerung.

Williams-Brüder schießen Bilbao ins Halbfinale

Den 30-minütigen Nachschlag läutete abermals Nico Williams ein, der nach Vorarbeit seines Bruders nur das Außennetz traf, da Araujo entscheidend abfälschte (96.). So sah es nach einem torlosen ersten Durchgang aus, bis Inaki Williams Sekunden vor Ablauf der ersten 15 Minuten mit etwas Fortune freigespielt wurde, den Ball nach einem Doppelpass mit dem Pfosten über die Linie drückte und das San Mames zum Beben brachte (105.+2).

Barcelona war somit gefordert, zeigte aber keine Schlussoffensive mehr. Stattdessen war es abermals Inaki Williams, der in der 113. Minute die Entscheidung ausließ, als er den sich ihm entgegenwerfenden Inaki Pena eine Hereingabe mit der Sohle an den Kopf beförderte. So mussten die Schlachtenbummler im Baskenland bis zur letzten Aktion des Spiels warten, ehe sie komplett freidrehen durften. Nach Sancets Ablage rutschte die Kugel über Inaki Williams zu dessen Bruder Nico, der mit einem traumhaften Außenristschuss in den ballfernen Giebel zum 4:2-Endstand traf, seine alles überragende Leistung endgültig krönte und den Halbfinaleinzug Bilbaos perfekt machte (120.+1).

Mit diesem großen Sieg im Rücken geht es für Athletic am Sonntagabend in der heimischen Liga beim FC Cadiz weiter, wo das Team von Ernesto Valverde wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze holen will. Der FC Barcelona empfängt bereits um 18.30 Uhr den FC Villareal.