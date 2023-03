Ter Stegen, Raphinha und VAR: Barça siegt in Bilbao

Der FC Barcelona ist den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gegangen. Der Sieg in Bilbao war der dritte 1:0 in Folge. Am Ende mussten die Katalanen noch mächtig zittern.

Nach zwei Pflichtspielen, die Barcelona im Pokal bei Real Madrid und gegen Valencia jeweils mit 1:0 gewonnen hatte, konnten die Blaugrana wieder auf Torjäger Lewandowski bauen. Der Pole machte allerdings bis auf einen Kopfball in der zweiten Hälfte (52.) ein eher unauffälliges Spiel.

Eher ruhig ging es auch in der ersten Hälfte zu, viele Chancen gab es nicht zu sehen. Eine nutzte allerdings Raphinha, dessen satter Schuss ins linke Eck zunächst aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht zählte (45.+1). Nach VAR-Eingriff durften die Gäste doch jubeln.

Nach der Pause hatte der Spitzenreiter zunächst alles im Griff und spielte es sehr abgeklärt. Aber in den letzten 20 Minuten kam Bilbao auf. Einen Abschluss von Berenguer konnte ter Stegen gerade so an den Pfosten lenken (72.) und auch bei Muniains Schlenzer war der deutsche Keeper mit einer tollen Parade auf dem Posten (79.).

Das Tor von Inaki Williams wird einkassiert

Der Ausgleich lag in der Luft, weil die Gastgeber mächtig Dampf machten. Und in 87. Minute wurde es laut im San Mames, denn Inaki Williams eilte allen davon und erzielte den Ausgleich. Aber zu früh gefreut, denn Schiedsrichter Jesus Gil Manzano ging zum Monitor und nahm den Treffer aufgrund eines Handspiels von Muniain in der Entstehung des Tores zurück.

Glück für die Katalanen, die auch in der Nachspielzeit von sieben Minuten unter Druck standen. Ein Schuss von Berchiche wurde von Koundé kurz vor der Linie geklärt, auch der Nachschuss von Guruzeta wurde geblockt (90.+3). Somit brachte Barcelona den Sieg über die Zeit, gewann zum dritten Mal in Folge mit 1:0 und hält den Neun-Punkte-Vorsprung auf Real Madrid. Am nächsten Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht dann der Clasico im Camp Nou an.