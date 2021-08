Depay rettet Barça in Bilbao das Remis

Der FC Barcelona hatte das erste Spiel nach dem Abgang von Lionel Messi gegen San Sebastian noch gewonnen. In Bilbao offenbarten die Katalanen nun aber deutliche Schwächen und waren am Ende mit dem 1:1 sogar noch gut bedient.

Dass Barcelona defensiv durchaus seine Schwächen hat, war nicht zuletzt beim 4:2 zum Auftakt gegen San Sebastian gerade bei den späten Gegentreffern auffällig gewesen. Bei Athletic Bilbao wurde das noch deutlicher. Die Basken, bei denen Inigo Lekue rechts hinten für den nicht ganz fitten de Marcos auflief, erwiesen sich als bessere Mannschaft. Bilbao war griffig im Mittelfeld, spielte schnell und direkt, oft über die Flügel, nach vorne und erspielte sich in Durchgang eins ein Chancenplus. Nur fiel das Tor (noch) nicht.

Und beinahe hätte es die kalte Dusche gegeben, denn in der Nachspielzeit von Durchgang eins brachte der zuvor für den angeschlagenen Piqué eingewechselte Araujo den Ball per sehenswertem Fallrückzieher im Tor unter. Jubeln durften die Blaugrana aber nicht, denn Schiedsrichter Juan Martinez Munuera entschied auf Offensivfoul von Braithwaite, der sich in der Entstehung robust gegen Balenziaga durchgesetzt hatte. Es war eine vertretbare Entscheidung des Unparteiischen, gewiss aber keine, die jeder Referee so getroffen hätte.

Bilbao und die Kraftfrage

Nun aber war die Entscheidung des Referees eben gefallen - und es ging mit 0:0 in den zweiten Durchgang. In diesem blieb Bilbao dank seines laufintensiven und damit kraftraubenden Spiels gefälliger. Berenguer scheiterte noch am auf der Linie stehenden Araujo (46.), ehe sich Inigo Martinez bei einer Ecke in die Lüfte schwang und zum hochverdienten 1:0 einköpfte (50.).

Es sah gut auf für Bilbao, das jedoch mit fortschreitender Spieldauer sichtbare Kraftprobleme bekam. Bei Barça, für das der erst 18-jährige Österreicher Demir (ausgeliehen von Rapid Wien) in der 62. Minute sein La-Liga-Debüt feierte, sahen die Gesichter derweil deutlich frischer aus.

Depays Premiere - Garcias sieht Rot

Das Spiel kippte nun mehr und mehr, die Gäste wurden stärker, näherten sich dem Ausgleich an: De Jong scheiterte zwar erst noch an der Latte (74.), doch dann entwischte Depay und markierte mit einem sehenswerten Linksschuss aus sechs Metern nicht nur das 1:1 (75.), sondern auch sein erstes La-Liga-Tor für Barcelona seit seinem Wechsel von Lyon in diesem Sommer.

Beim Remis blieb es dann auch, weil Depay in der 86. Minute knapp vorbeischoss und so den Doppelpack verpasste. In der Nachspielzeit holte sich Barças Garcia dann noch wegen einer Notbremse noch die Rote Karte ab - der Abwehrspieler hatte zuvor leichtfertig den Ball gegen den eingewechselten Nicholas Williams vertändelt.