Überraschung in der Copa: Bilbao schlägt Atletico verdient und steht im Finale

Das Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid hatte Athletic Bilbao bereits mit 1:0 gewonnen. Gegen bemühte Madrilenen sorgten Inaki und Nico Williams bereits zur Pause für die Vorentscheidung. Nach dem 3:0-Erfolg im Rückspiel treffen die Basken im Finale auf den RCD Mallorca.

Das Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey vor rund drei Wochen hatte Athletic Bilbao auswärts in Madrid mit 1:0 gewonnen. Dementsprechend gingen die Basken mit einem kleinen Vorteil in das Rückspiel vor heimischer Kulisse, in dem der zweite Finalteilnehmer gesucht wurde. Zwei Tage vorher hatte bereits der RCD Mallorca im Elfmeterschießen gegen Real Sociedad das Endspiel erreicht.

Williams-Brüder bescheren Bilbao die Pausenführung

Nachdem Atletico druckvoll begann, gingen die Gastgeber etwas überraschend in Führung: Nico Williams setzte sich an der linken Grundlinie durch und flankte ins Zentrum, wo Bruder Inaki Williams sehenswert per Volley vollendete (13.). Rund 14 Minuten später war es wieder eine Co-Produktion der beiden Brüder, die für Gefahr sorgte. Dieses Mal setzte Inaki seinen jüngeren Bruder Nico in Szene, der knapp verzog (27.).

Auf der anderen Seite vergab Correa in Rückenlage nach schönem Anspiel von Morata aus aussichtsreicher Position den Ausgleich (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Madrilenen dann kalt erwischt, wieder hatten die schnellen Williams-Brüder ihre Füße im Spiel: Inaki kam über rechts und bediente Nico, der im Fünfmeterraum zur 2:0-Halbzeitführung einschieben konnte.

Guruzeta macht den Deckel drauf

Wenige Minuten nach der Pause, die sich wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne um rund eine Viertelstunde verzögerte, kamen die Basken zu einer guten Gelegenheit auf das dritte Tor. Nico Williams spielte nach einem Konter zu Sancet, der aus guter Position aber weit über Oblaks Tor schoss (51.).

Zehn Minuten später war es dann soweit: Oblak ließ einen Sancet-Schuss nach vorne prallen, Stürmer Guruzeta stand goldrichtig und schob zum 3:0 ein: die Vorentscheidung (61.). In der Folge hatte Atletico zwar durch Lino per Fernschuss (71.), Morata per Kopf (72.) und einen Freistoß von Depay (75.) Chancen auf den Anschlusstreffer, war aber nicht zwingend genug.

So setzten sich die Basken verdient mit 3:0 durch und folgen dem RCD Mallorca ins Finale der Copa del Rey. Für Athletic Bilbao ist es der dritte Finaleinzug in den vergangenen fünf Jahren: Im Jahr 2020 musste man sich Real Sociedad, ein Jahr später dem FC Barcelona geschlagen geben. Gegen die Mallorquiner geht Bilbao dagegen als Favorit ins Endspiel.