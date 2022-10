Bilanz der VfB-Trainer: Wo Matarazzo Letzter ist

Vergleicht man den Bundesliga-Punkteschnitt von Pellegrino Matarazzo mit denen seiner Vorgänger, fällt die Bilanz des freigestellten Trainers schlecht aus. Es gibt allerdings Einschränkungen.

Längst nicht alle Fans des VfB Stuttgart hielten es für eine gute Entscheidung ihres Klubs, Pellegrino Matarazzo am Montag nach über 1000 Tagen im Amt freizustellen. Dass die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle aus dem sprichwörtlichen Nichts handelten, lässt sich mit einem Blick auf die Zahlen gleichwohl nicht behaupten.

Unter allen Trainern der langen VfB-Geschichte, die die Mannschaft in mindestens 25 Bundesligaspielen betreuten, ist Matarazzo derjenige mit dem schlechtesten Punkteschnitt. In 76 Partien - so viele waren wahrlich nicht allen Stuttgarter Trainern vergönnt - kommt der 44-Jährige auf durchschnittlich nur 1,08 Zähler pro Spiel. Erstmals in seiner Klubgeschichte ist der VfB nach neun Spieltagen noch sieglos.

Zum Vergleich: Rudi Gutendorf, der Zweitschlechteste in diesem Ranking, das insgesamt 26 Fußballlehrer umfasst, kann immerhin einen Schnitt von 1,21 vorweisen (März 1965 bis Dezember 1966), Huub Stevens, der den VfB 2014 und 2015 in kurzen Engagements jeweils vor dem Abstieg bewahrte, ist mit 1,22 Drittletzter.

Ganz vorne liegen Trainer, deren Namen an erfolgreichere Zeiten des VfB erinnern. Spitzenreiter mit einem Schnitt von 1,78 in 102 Bundesligaspielen ist Helmut Benthaus, der den VfB 1984 zur Meisterschaft führte, dicht gefolgt von Christian Gross, der seine Bilanz von 1,77 allerdings in nur 26 Einsätzen erreichte, ehe er nach einem Fehlstart in die Saison 2010/11 gehen musste.

Auf dem geteilten dritten Platz mit je 1,71 liegen der unlängst verstorbene Hans-Jürgen Sundermann (August 1977 bis Juni 1995), Matthias Sammer (August 2004 bis Mai 2005) und Lothar Buchmann (August 1979 bis Mai 1980). Mit Felix Magath (1,67; Februar 2001 bis Mai 2004) und Joachim Löw (1,66; August 1996 bis Mai 1998) folgen weitere prominente VfB-Trainer.

Weinzierl kam nur auf 0,7 Punkte im Schnitt

Zweierlei taucht in dieser Statistik allerdings nicht auf, und beides relativiert die "rote Laterne" für Matarazzo. Erstens spielt keine Rolle, dass er den VfB überhaupt erst wieder in die Bundesliga führte, zweitens fehlen sämtliche Trainer, die mangels Erfolg nicht einmal 25 Bundesligaspiele in Stuttgart erlebten.

Betrachtet man die Punkteschnitte aller VfB-Cheftrainer unabhängig von der Anzahl der Einsätze, ist Markus Weinzierl Schlusslicht. Der neue Coach des 1. FC Nürnberg holte zwischen Oktober 2018 und April 2019 durschnittlich nur 0,70 Punkte - und musste nach nur 23 Partien seinen Platz räumen.