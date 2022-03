Big-Points für Linx - Villingen kassiert späten Ausgleich

Zwei Nachholpartien stiegen am Mittwochabend in der Oberliga Baden-Württemberg, der SV Linx durfte sich dabei über einen wichtigen Sieg im Kellerduell mit dem 1. FC Bruchsal freuen.

Ein wichtiges Kellerduell stand an: Der Tabellen-17. SV Linx empfing den Tabellen-18. FC Bruchsal - das bessere Ende in diesem Sechs-Punkte-Spiel hatte die Heimelf. Bruchsal aber startete stark und ging so auch früh in Führung: Nach einem Freistoß köpfte Schongar zur 1:0-Gästeführung ein (6.). Linx aber ließ sich nicht davon beeindrucken und glich Mitte der Durchgangs aus: Assenmacher kam bei einer Hereingabe im Strafraum an den Ball und schob zum 1:1 ein (27.) - gleichzeitig der Halbzeitstand in einem intensiv geführten Kellerduell. Die Heimelf aber kam furios aus der Kabine und drehte schnell die Partie: Foulon stellte auf 2:1 (48.), Hertrich gelang binnen weniger Minuten nach Freistoß und Ablage das 3:1 (51.). Auch das 4:1 fiel nach einem Standard: Erneut war es Foulon, der einen Freistoß einköpfte (67.). Damit war die Messe freilich gelesen, auch wenn Bruchsal in der Schlussphase noch durch Ivans Abstauber auf 2:4 rankam (87.). Linx macht damit einen Sprung auf Rang 14 und steht nur mehr einen Punkt hinter dem SSV Reutlingen, der das aktuell rettende Ufer belegt.

Im zweiten Mittwochsspiel fanden der FC Villingen und der FSV Bietigheim-Bissingen keinen Sieger. Dabei verpasste der FC 08 einen möglichen Dreier, kassierte Villingen doch kurz vor Schluss das 2:2 aus allerdings abseitsverdächtiger Position. Nach dem 0:1-Rückstand in der 18. Minute - Gerezgiher gelang es während einer Villinger Drangphase - schlug Neuzugang Diakité gleich doppelt für die 08er zu (36./69.) und besorgte die verdiente 2:1-Führung für die Gastgeber. Doch zeigten die Bissinger Moral und erzielten durch Landwehr noch das umjubelte 2:2 (88.). In der Tabelle verpasst der FC Villingen damit den Sprung auf Rang vier. Bissingen steht auf Platz neun.