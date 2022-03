Big-Points für den MSV Neuruppin

Im Kellerduell mit Victoria Seelow fährt der MSV Neuruppin am Mittwochabend wichtige drei Punkte ein.

Der entscheidende Treffer in dieser Partie fiel erst kurz vor dem Ende: Und es war Defensivmann Blumenthal, der plötzlich alleine vor dem Tor auftauchte und den umjubelten 3:2-Siegtreffer für seinen MSV Neuruppin besorgen konnte (87.). Zuvor war es eine umkämpfte, teilweise ruppige Partie. Zunächst brachte sich die Heimelf aus Seelow auf Kurs, Marquardt stellte nach einer schnell vorgetragenen Kombination auf 1:0 (25.). Dass die Gäste aus Neuruppin zur Pause dann vornelagen, war durchaus glücklich zu nennen: Lemke traf nach einem Freistoß per Kopf zum schnellen 1:1-Ausgleich (30.), Otsuka war nach einer Ecke aus kurzer Distanz mit dem 2:1 zur Stelle (43.). Im zweiten Durchgang drückte die Heimelf auf den Ausgleich, der in der Schlussphase durch einen wuchtigen Akasha-Abschluss so auch verdient fiel (74.). Beide Teams wollten den Sieg, der letztlich doch eher schmeichelhaft den Gästen aus Neuruppin gelang.

Der MSV steht damit mit 17 Zählern auf Rang 15 und hält die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Oberliga NOFV-Nord am Leben. Die Victoria hingegen hat nun schon fünf Punkte Rückstand auf den Kontrahenten und wird sich strecken müssen, den Absturz in die Brandenburgliga noch zu vermeiden.