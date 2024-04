Big-Air-Weltcup kommt ins Wörthersee-Stadion

Im kommenden Winter wird der Freeski & Snowboard Big Air Weltcup Station im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Station machen. Dabei wird die riesige Rampe das Dach der Arena um 15 Meter überragen.

Die Stadt Klagenfurt darf sich kommenden Winter auf ein Event der Extraklasse freuen. Das Wörthersee-Stadion wird von 31. Dezember 2024 bis 5. Jänner 2025 Schauplatz des FIS Freeski & Snowboard Weltcup sein. Die Veranstalter rechnen mit 150 Teilnehmern und rund 40.000 Besuchern.

"Wir haben unsere Idee vor einem Jahr in Innsbruck dem ÖSV präsentiert und alle waren sofort begeistert", berichtete Organisator Patrick Riepl. Für den Freeski & Snowboard Big Air Weltcup wird im Wörthersee-Stadion nach dem letzten Heimspiel des SK Austria-Klagenfurt einen Monat lang eine riesige Rampe errichtet. Die 450 Tonnen schwere Stahlkonstruktion wird mit ihren 45 Metern Höhe das Stadion selbst um 15 Meter überragen. Insgesamt wird eine Fläche von 1.500 Quadratmetern beschneit. Das Budget für die Veranstaltung liegt bei rund 2,5 Millionen Euro.

Neben der sportlichen Action erwartet die Zuschauer ein spannendes Rahmenprogramm mit internationalen Musik-Acts und einer großen Aftershowparty. Die Hauptbewerbe finden in der Disziplin Freeski am Samstag, dem 4. Jänner 2025, und in der Disziplin Snowboard am Sonntag, dem 5. Jänner 2025, statt. Einlass wird jeweils um 16 Uhr sein.