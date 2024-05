Bietigheimer nach Aufstieg direkt nach Katar

Am vergangenen Sonntag feierte er mit der SG noch den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga, nun steht für Mohamed Aly das nächste Abenteuer an und - so die SG BBM - "ein für alle Seiten interessanter Transfer": Aly wird für ein kurzfristiges Engagement nach Katar reisen und dort ab sofort für den Al-Arabi Sports Club in Doha auflaufen.

"Nach Bietigheim kehrt der ägyptische Nationaltorhüter dann zum letzten Saison-Heimspiel der SG am 1. Juni zurück, um sich gebührend von seinen Teamkollegen und allen SG-Fans zu verabschieden", so die SG BBM Bietigheim in ihrer Pressemeldung. Die nächste Aufgabe steht bereits bevor: Anschließend nimmt Aly an den Olympischen Spielen teil und kämpft mit seinem Land um die Medaillenplätze.

"Auch wenn Aly damit nur einige Monate in Bietigheim war, hat er erfolgreiche Spuren hinterlassen. Mit einigen wichtigen Paraden bleibt der 1,90 m große Keeper als einer der Aufstiegshelden der SG in Erinnerung", so die SG BBM Bietigheim über den Torhüter, der im Februar - nach dem Gewinn der Afrikameisterschaft mit Ägypten - zum Zweitligisten stieß.

"Wir sind Aly sehr dankbar für seinen Einsatz bei der SG. Er hat sich nahtlos ins Team eingefügt und seinen Teil zum Erfolg beigetragen. Nach dem Erreichen unseres großen Zieles, dem Aufstieg in die 1. Liga, haben wir dem kurzfristig aus Katar angefragten Transfer zugestimmt und uns damit auch wirtschaftlich weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass Aly nach seinem Engagement in Doha nochmals nach Bietigheim zurückkehrt, um mit uns den Saisonabschluss zu feiern und sich von allen Beteiligten zu verabschieden", so SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger.

Seine Vereinskarriere verbrachte Mohamed Aly zuvor hauptsächlich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, ehe er 2021 nach Europa wechselte. Von seiner ersten Station in Angers in Frankreich führte sein Weg ein Jahr später in die spanische erste Liga. Bei BM Logrono entwickelte sich Aly schnell zu einem der besten Torhüter der Liga - und wechselte dann nach Bietigheim.