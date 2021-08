Bietigheim sichert sich die Dienste von Heard und Ranford

Die Bietigheim Steelers verpflichten die beiden Offensivspieler Mitchell Heard und Brendan Ranford. Heard absolvierte in seiner Karriere bereits 94 DEL-Spiele.

Kehrt in die DEL zurück: Mitchell Heard. imago images/Stefan Ritzinger

Etwa zwei Wochen vor Start der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Steelers aus Bietigheim noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die beiden Kanadier Mitchell Heard und Brendan Ranford unter Vertrag genommen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Heard bringt bereits DEL-Erfahrung mit. Seine Profi-Karriere startete er in der AHL sowie ECHL, stand die letzten drei Spielzeiten jedoch für die Straubing Tigers auf dem Eis. Dort stürmte der Linksschütze 94-mal (14 Treffer, 38 Vorlagen), löste allerdings Ende März 2021 seinen Vertrag auf, um aus privaten Gründen in seine Heimat zurückzukehren. Jetzt führt ihn sein Weg zurück zum deutschen Eishockey. In Bietigheim wird er das Trikot mit der Nummer 92 tragen.

Ranford international erfahren

Der zweite verkündete Neuzugang kommt aus der slowakischen ersten Liga. Brendan Ranford ist der Neffe von Torhüter Bill Ranford, der mit der kanadischen Nationalmannschaft 1994 Weltmeister wurde. Der Stürmer absolvierte 366 AHL-Partien für Texas, Tucson und San Antonio. Auch er kennt die DEL bereits, 2018/19 stand er im Kader der Eisbären Berlin, bevor es ihn erst nach Schweden und anschließend in die Slowakei zu Bratislava verschlug. Hier scorte der ebenfalls 29-Jährige in 33 Spielen 36-mal. Künftig trägt er beim Aufsteiger Bietigheim Steelers die Rückennummer 95.

Beide haben schon gezeigt, dass sie wissen, wo das Tor steht. Bietigheim-Geschäftsführer Volker Schoch

"Mitchell und Brendan sind Offensivkräfte, die für mehr Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit sorgen sollen. Beide haben schon gezeigt, dass sie wissen, wo das Tor steht", wird Geschäftsführer Volker Schoch zitiert. Ebenso kommentiert Trainer Daniel Naud die Neuzugänge: "Mitchell Heard kann in der Offensive jede Position spielen. Bei uns ist er jedoch als Center eingeplant. Er ist schnell und ein sehr harter Arbeiter. Brendan Ranford ist ein offensiver Stürmer mit Torinstinkt. Er ist zudem ein sehr robuster Spieler, der ebenfalls variabel einsetzbar ist."