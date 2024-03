Bietigheim "nicht aus der Ruhe" zu bringen, Thüringer HC hat "zu viel liegen gelassen"

Die SG BBM Bietigheim hat den Thüringer HC im Halbfinale des DHB-Pokals mit 25:21 (12:13) besiegt und zum vierten Mal nacheinander das Endspiel erreicht. Die Trainer und die beiden Kapitäninnen liefern eine erste Einschätzung zur Partie.

Xenia Smits: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, das geht in die richtige Richtung." IMAGO/wolf-sportfoto

"Mit der Abwehr bin ich sehr zufrieden", gab Herbert Müller, der Trainer des Thüringer HC, nach der 21:25-Halbfinal-Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim zu Protokoll. "21 geworfene Tore sind einfach zu wenig, um eine Topmannschaft zu besiegen."

Entsprechend ärgerte man sich bei den Thüringerinnen, die nach 45 Minuten beim Stand von 18:18 die Chance nicht nutzten, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. "Die leichten Tore und das Tempo haben uns gefehlt", meinte Kapitänin Josefine Hanfland.

"Bietigheim hat internationale Erfahrung und Weltklassespieler, die solche Spiele entscheiden. Wir hatten keine Spielerin, die es in die Hand genommen hat", so Hanfland weiter. "Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende haben wir es souveräner gelöst als im Ligaspiel", zeigte sich hingegen Siegerin Xenia Smits froh.

"Das intensive Spiel war echt Werbung für deutschen Frauenhandball. Wir haben qualitativ hochwertige Sachen gesehen, ein unglaublich harter Kampf", zollte Smits auch dem Thüringer HC für die Leistung Respekt. "Aber ein solches Spiel hätte noch mehr Zuschauer verdient, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir verdienen."

"Beide Teams haben viele Fehler gemacht, deswegen war es sehr spannend", fand Bietigheims Trainer Jakob Vestergaard. 2359 Zuschauer hatten sich das zweite Halbfinale zwischen Bietigheim und dem Thüringer HC in der Porsche-Arena angesehen. Das Programm am Sonntag beginnt um 14 Uhr mit dem Spiel um Platz drei (live bei Dyn und Sportdeutschland), das Finale um 16:30 Uhr wird außerdem bei Eursport übertragen.