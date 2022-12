Bietigheim klärt Trainerfrage: Vestergaard folgt auf Gaugisch

Die SG BBM Bietigheim hat einen Nachfolger für Trainer Markus Gaugisch ab der Saison 2023/24 gefunden. Der frühere Bundestrainer Jakob Vestergaard werde ab dem Sommer übernehmen, teilte der dreimalige Deutsche Meister am Freitag mit.

Markus Gaugisch wird wie angekündigt nach drei Spielzeiten seine derzeitige Doppelfunktion am Ende dieser Saison aufgeben und sich ausschließlich auf seine Rolle als Handball-Bundestrainer der Frauen konzentrieren.

Der 47 Jahre alte Däne Jakob Vestergaard kommt vom dänischen Erstligisten Viborg HK und erhielt bei der SG BBM Bietigheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Mit Viborg hat er unter anderem 2009 und 2010 jeweils den Titel in der Champions League gefeiert.

Bundestrainer war er von März 2015 an für ein Jahr. "Ich freue mich unfassbar. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Markus und das Team haben eine unglaubliche Arbeit geleistet, welche ich gerne fortsetzen möchte", sagte Vestergaard über seinen künftigen Job in Bietigheim.