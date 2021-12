Bietigheim holt Busch aus Wolfsburg

Die Bietigheim Steelers haben Stürmer Valentin Busch vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg verpflichtet. Das gab das DEL-Schlusslicht am Dienstag bekannt.

Zur Laufzeit des Vertrages des 23-jährigen Linksschützen machten die Schwaben keine Angaben. Bereits im Spiel der Steelers bei der Düsseldorfer EG heute Abend (19.30 Uhr) soll Busch, der mit der Nummer 11 auflaufen wird, sein Debüt geben.

Für Nürnberg und Wolfsburg lief Busch bereits 123 Mal in der DEL auf und kam dabei auf 24 Punkte (sechs Tore). In der Saison 2016/17 wurde er zum "Rookie des Jahres" in der DEL2 gewählt.

"Kenne bisher nur die Arena"

"Mit Valentin Busch haben wir einen deutschen Stürmer gefunden, der seine Chance bei den Steelers sieht. Er bringt trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in der DEL mit. Valentin soll dem Team Qualität und Tiefe bringen", kommentiert Geschäftsführer Volker Schoch den Transfer auf der Vereinswebsite.

"Bisher kenne ich von Bietigheim nur die EgeTrans Arena und ich freue mich darauf, nun auch die Stadt und hoffentlich auch bald die Fans kennenzulernen", wird Busch zitiert.