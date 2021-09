Bietigheim-Bissingen hält dank später Tore Anschluss - Backnang ist jetzt Erster

In der Spitzengruppe hatte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen gegen Pforzheim noch zwei späte Asse im Ärmel und bleibt dank des spät errungenen Dreiers oben dran. Neuer Tabellenführer ist die TSG Backnang, die einen Rückstand wegsteckte und vom Ausrutscher des FC 08 Villingen profitierte. Corona drängt sich auch wieder in den Vordergrund, derzeit bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Reutlingen.

Mit dem vierten Sieg im fünften Ligaspiel ist die TSG Backnang am Mittwoch auf Tabellenplatz eins geklettert. Im Auswärtsspiel bei der Reserve des FC Astoria Walldorf musste die Marinic-Elf aber erstmal einen frühen Rückschlag verdauen, als Fordyce in der 10. Minute nach einem Missverständnis in der Backnanger Abwehr zwischen Doser und Torwart Knauss per gefühlvollem Heber ins leere Tor traf. Aber die TSG brauchte nicht lange, da spielte sie couragiert nach vorne und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Loris Maier zum verdienten Ausgleich, der eine flache Hereingabe von der Grundlinie aus zentraler Position versenkte. Der zweite Durchgang war nur gut zwei Minuten alt, da legte Loris Maier das 2:1 nach, diesmal kullerte ein Pressschlag in seinen Lauf, Walldorfs Hintermannschaft schien schon abgeschaltet und damit gerechnet zu haben, dass der Schiedsrichter Freistoß für Backnang statt Vorteil geben würde.

Mit Glück hatte es aber ganz und gar nicht zu tun, dass die TSG an diesem Tag den Dreier mitnahm, da sie eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung zeigte. In der 69. Minute klärte Walldorf eine flache Hereingabe nicht weit genug, Gleißner kam im Strafraum an den Ball und schlenzte die Kugel platziert in den Winkel. Der 4:1-Schlusspunkt in der Nachspielzeit war ein klassischer Konter, Kalafatis wurde steil geschickt, rannte schneller als alle Abwehrspieler und verwandelte frei vor Torwart Idjakovic.

Dieses 4:1 bedeutete auch deswegen die Tabellenführung, da der FC 08 Villingen ausgerechnet beim bis dahin noch sieglosen SV Oberachern seine erste Niederlage einstecken musste. Beim 3:2-Erfolg des SVO war die Anfangsphase spielentscheidend: Erst spritzte Huber in der 4. Minute in einen zu kurz geratenen Rückpass und schoss die Hausherren zum 1:0, Sautner glich fünf Minuten später aus, als er einen Pfostenschuss abstaubte. Gleiches Spiel zwischen der 16. und 18. Minute, als wieder Oberachern in Front ging, diesmal durch einen Kopfballtreffer von Ludwig, und Villingen mit einem wuchtigen Distanzschuss von Yahyaijan schnell zurück kam. Den wie sich hinterher herausstellte entscheidenden Treffer erzielte wieder Huber in der 22. Minute, der viel zu unbedrängt zum Schuss kam. Danach war der SVO überwiegend bei Kontern in der Offensive zu sehen, Villingen musste jetzt mehr für das Spiel machen und hatte das Pech, dass Chiurazzi kurz vor Schluss an den Pfosten köpfte. Mit diesem Erfolg ist der SV Oberachern die zweite Mannschaft nach dem FC Schalke 04 (DFB-Pokal), die 2021/22 den FC 08 in einem Pflichtspiel bezwingen konnte.

Aufatmen bei den Sportfreunden Dorfmerkingen

Genauso wie Oberachern feierten auch die die Sportfreunde Dorfmerkingen ihren ersten Saisonsieg. Für die Männer aus dem Ostalbkreis waren es im fünften Anlauf die ersten Punkte überhaupt. Beim 2:0 gegen den TSV Ilshofen profitierten die Sportfreunde in der 16. Minute von einem Fehler im Spielaufbau der Gäste, schalteten schnell um und Nietzer verwandelte zur Führung. Gallego Vazquez hätte nach knapp einer halben Stunde sogar fast den Vorsprung ausgebaut, doch sein Freistoß knallte an die Latte. Auf der Gegenseite traf Kurz in der 63. Minute nur den Pfosten. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, das in der 71. Minute auf der Anzeigetafel aber ein weiteres Stück Klarheit erhielt, als Schweizer nach einer Ecke zur Stelle war.

Späte Akzente verhalfen auf den anderen Plätzen dem Freiburger FC nach 0:2 zu einem 2:2 beim 1. FC Bruchsal, Mourad (53.) und Bohro (88.) verwandelten jeweils Elfmeter für den FFC. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen traf gegen den 1. CfR Pforzheim durch die eingewechselten Mamic (83.) und Gerezgiher (90.+4) sogar zweimal kurz vor Schluss und machte aus einem 1:1 noch ein 3:1. Einen 0:1-Rückstand drehte der SV Linx beim FC Nöttingen, wenn auch schon etwas früher, nämlich in der 40. Minute durch den Ausgleich von Rubio und dem Siegtor von Assenmacher in Minute 58.

Die beiden Topfavoriten der Liga mussten den Mittwoch auf der Couch verbringen. Bei den Stuttgarter Kickers traten Corona-Fälle auf, die Partie gegen den FV Ravensburg konnte somit nicht stattfinden. Gleiches galt für das Heimspiel des SGV Freiberg gegen den SSV Reutlingen, da beim SSV zwei Spieler positiv getestet wurden und sechs weitere ungeimpfte Spieler mit in Quarantäne mussten. Nach Auskunft der Freiberger ist die Regel in der Oberliga Baden-Württemberg übrigens so, dass der Verband Spiele absetzt, wenn einer Mannschaft mindestens fünf Spieler wegen Corona nicht zur Verfügung stehen.