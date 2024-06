Bietigheim-Außen hofft mit Ungarn auf das Olympia-Ticket

Die heimischen Topklubs dominieren den 20 Spielerinnen umfassenden Kader von Ungarn für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Trainer Vlagyimir Golovin muss am Ende ein Trio noch streichen, mit 14 Spielerinnen und 3 Reservistinnen geht es nach Paris.

"Wir beginnen die Vorbereitung mit zwanzig Personen, vor allem mit denen, die sich das Recht erkämpft haben, an der Olympiaqualifikation und dann an den Olympischen Spielen teilzunehmen", gibt Trainer Vlagyimir Golovin einen Einblick in seine Kaderzusammenstellung.

Das Team startet am 23. Juni ins Training, geplant sind Testspiele gegen Slowenien am 9. Juli hinter verschlossenen Türen in Rogla und 13. Juli in Györ sowie gegen Deutschland am 19. Juli in Stuttgart. Die Vorrunde hält mit dem Auftaktmatch gegen Gastgeber Frankreich gleich eine schwere Aufgabe bereit. Es warten dann die Schlüsselspiele gegen Brasilien und Angola. Im Anschluss misst man sich mit Spanien und den Niederlanden.

Golovin, der das erste Testspiel um 9 Uhr Vormittags angesetzt hat, um Erkenntnisse über den Biorhythmus seiner Spielerinnen zu erhalten, hat den linken Rückraum vierfach bessetzt, auch die lange Zeit verletzte Szandra Szöllösi-Zacsik ist wieder beim Team dabei.

Fragezeichen hinter Szöllösi-Zacsik

"Da ihre Rehabilitation nach der Verletzung abgeschlossen ist, stand sie bereits am letzten Spieltag Ende Mai im Kader, aber ihr fehlt ein Spiel und wir wissen nicht, wie sie auf die ständige Arbeitsbelastung reagieren wird", so Golovin über die erfahrene Spielerin, die mit einer Knieverletzung zu kämpfen hatte.

Neben Szöllösi-Zacsik stellt Doublegewinner FTC Budapest mit den beiden Torhüterinnen Blanka Böde-Biro ud Kinga Janurik, Linksaußen Greta Marton, Spielmacherin Petra Simon und die im rechten Rückraum heimische Katrin Klujber fünf weitere Spielerinnen.

Champions-League-Sieger Györ hat hingegen die Flügelzange mit Nadine Szöllösi-Schatzl und Viktoria Györi-Lukacs abgestellt. Vom Deutschen Ligaprimus SG BBM Bietigheim kann Rechtsaußen Dorottya Faluvegi auf ein Olympiaticket hoffen.

Im Rückraum kann man auch auf eingespielte Achsen von Praktiker Vac, DVSC Debrecen und Motherson-Mosonmagyaróvár KC hoffen. Reka Bordas kennt das Zusammenspiel mit Csenge Kuzora, Petra Füzi-Tovizi erwartet die Anspiele von Greta Kacsor und Petra Vamos und Anna Albek kann Noemi Pasztor bedienen.

Kader Ungarn Frauen für die Olympiavorbereitung

Torhüter:

Blanka Böde-Biro (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Kinga Janurik (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Zsofi Szomerey (Motherson-Mosonmagyaróvár KC)

Linksaußen:

Greta Marton (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Nadine Szöllösi-Schatzl (Györi Audi ETO)

Rechtsaußen:

Viktoria Györi-Lukacs (Györi Audi ETO)

Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim/GER)

Rückraum Links:

Csenge Kuzora (Praktiker Vac)

Greta Kacsor (DVSC Schaeffler Debrecen)

Szandra Szöllösi-Zacsik (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Greta Juhasz (Kisvárda Master Good SE)

Rückraum Mitte:

Petra Vamos (DVSC Schaeffler Debrecen)

Kinga Debreczeni-Klivinyi (Moyra-Budaörs)

Petra Simon (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Rückraum Rechts:

Katrin Klujber (FTC-Rail Cargo Hungaria Budapest)

Anna Albek (Motherson-Mosonmagyaróvár KC)

Nikolett Papp (SCM Gloria Buzau/ROU)

Kreis:

Reka Bordas (Praktiker Vac)

Petra Füzi-Tovizi (DVSC Schaeffler Debrecen)

Noemi Pasztor (Motherson-Mosonmagyaróvár KC)