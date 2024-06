Bietigheim "100% all-in gegangen" - Metz trauert

Die SG BBM Bietigheim hat beim historisch ersten Auftritt beim EHF Final4 in Budapest den Coup geschafft, Metz HB aus dem Weg geräumt und das Endspiel erreicht. Die Trainer sowie Xenia Smits und Louise Burgaard seitens der Spielerinnen gaben nach dem Abpfiff Einblicke in ihr Seelenleben.

"Wir wussten, dass Metz jede Menge Druck hat", nannte Jakob Vestergaard gleich am Anfang seiner Halbfinal-Bilanz den vielleicht entscheidenden Grund dafür, dass das Spiel anders lief als von vielen erwartet. "Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Probleme, haben sie aber dann dazu gebracht, dass sie aggressiver spielen mussten, als sie vielleicht wollten", sah Bietigheims Trainer den Schlüssel zum Sieg in der zweiten Halbzeit.

"Das ist ein großer Erfolg für den Frauenhandball", lobte der Däne, der das Kommando beim alten und neuen Deutschen Meister im letzten Sommer von Bundestrainer Markus Gaugisch übernommen hatte. "Unser Trainer hatte uns auf diesen Gegner auch wieder gut vorbereitet. Das wird auch morgen im Finale so sein", lobte Xenia Smits Vestergaard unterdessen - und ergänzte: "Das wird morgen auch so sein."

Morgen ist Sonntag, Finaltag beim EHF Final4. "Es gibt kein Team, das hier antritt um zu verlieren. Wir werden uns auf das Finale so gut wie möglich vorbereiten, etwas essen und runterkommen", gab sich Smits abgeklärt. "Dann wollen wir versuchen, alles was möglich ist. Wir werden das Finale spielen, um zu sagen 'Wir waren da'. Wir wollen zeigen, was in uns steckt", zeigte sich die DHB-Nationalspielerin selbstbewussst.

"Unsere erste Halbzeit war gut, aber nicht perfekt, aber wir haben im zweiten Durchgang schnell aus unseren Fehlern gelernt", erläuterte Smits den Halbfinal-Coup über Metz. "Wir haben uns an den Matchplan gehalten. Wir haben in uns vertraut. Wir haben das Spiel im Vertrauen in den Matchplan und dass es bei uns klappt, gewonnen", sagte die 30-Jährige. "Wir sind zu hundert Prozent all-in gegangen."

Vestergaard hatte nach dem Spiel ein Grinsen im Gesicht, das sich der Däne in der Öffentlichkeit gewöhnlich verbietet. Darauf angesprochen versicherte der 49-Jährige jedoch, dass dieser Zustand vergehen werde. "Wir müssen für das Finale bereit sein und zuvor das Halbfinale rekapitulieren, um zu sehen, was funktioniert hat . Ich hoffe, dass ich ein paar Stunden Schlaf bekomme, aber dann werde ich sehr müde sein."

Metz-Trainer Emmanuel Mayonnade hatte derweil Mühe, die Fassung zu bewahren. "Ich bin happy für Xenia, sie ist eine großartige Spielerin. Wir haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Die Stimmung in der Trainingswoche und unsere Vorbereitung waren gut, aber wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit die Chance, das Spiel in unsere Richtung zu bewegen, aber wir haben das nicht geschafft."

Mayonnade lobte Bietigheim als "starkes Team", das sich unter anderem in den Spielen gegen Ikast weiterentwickelt habe. "Ich arbeite mit meinem Team jeden Tag, um bereit zu sein. Das ist uns heute nur in der ersten Halbzeit gelungen. Bietigheim war zu stark. Es war nicht genug." Nun geht es für Metz HB, wie für Team Esbjerg, am Sonntag um die Bronzemedaille, während Bietigheim und Györ um Gold kämpfen.

"Wir müssen das Spiel um Platz drei unbedingt gewinnen", zeigte sich Metz-Spielerin Louise Burgaard diesbezüglich trotzig. "Ich bin wütend und betrübt, eine solche zweite Halbzeit zu spielen. Dafür waren wir nicht da. Wir und ich möchten dieses Turnier gut beenden. Wir haben letztes Jahr schon Bronze geholt und wollen das wieder schaffen." Seitens Esbjerg waren zuvor ähnliche Parolen zu hören gewesen.

