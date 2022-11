Bierhoffs WM-Formel: Kampf statt Zauberei

Oliver Bierhoff zählt die deutsche Nationalmannschaft nicht zu den Topfavoriten dieser WM. Die Bedingungen im Trainingscamp der deutschen Mannschaft rund 100 Kilometer nördlich von Doha findet er bestens und den deutschen Kader hochwertig.

Sieht das DFB-Team nicht als Topfavorit in Katar: Oliver Bierhoff. Getty Images

Aus Katar berichten Matthias Dersch, Oliver Hartmann und Karlheinz Wild

Für ein paar Sekunden verhüllte eine dünne Wolke die Sonne, die sonst 30 Grad Wärme vom sonst immer blauen Himmel sendet hier im Norden Katars, wo sich das Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft im Zulal Wellness Resort befindet. Auf dem dichten, sattgrünen Rasen innerhalb der Pi mal Daumen 15 Meter hohen rotbraunen Mauern, die das Trainingsfeld für jeden Einblick undurchdringlich umschließen, übte die deutsche Delegation an diesem Vormittag zunächst zum Aufwärmen das präzise Passspiel.

"Mit der Breitseite den Ball!", befahl Bundestrainer Hansi Flick (57) und begab sich zu den einzelnen Gruppen. Nachmittags folgt eine zweite Einheit. Nach dem freien Freitag sind Konzentration und Aktion voll auf den kommenden Mittwoch ausgerichtet, denn dann startet die DFB-Auswahl in diese WM gegen Japan (14 Uhr MEZ) in Doha.

Oliver Bierhoff (54), beim DFB als Direktor für die Nationalmannschaften zuständig, lobte derweil in der Mittagspause die Bedingungen im Teamcamp rundum . Auch die klimatische Gewöhnung an hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sei schon gelungen. "Turnierfavorit würde ich nicht sagen", antwortete Bierhoff auf die Frage nach den sportlichen Aussichten für den viermaligen Weltmeister.

Einen ersten Anwärter auf den Goldpokal wie 1994 die Brasilianer oder 2010 die Spanier kann er im 32er Tableau nicht entdecken, vielmehr sieht er "sehr viele gute Mannschaften mit tollen Kadern". Dennoch hob er die Südamerikaner hervor: "Die Brasilianer und Argentinier sind sehr stark."

Die Qualität der 26 deutschen Auserwählten bezeichnete er ebenfalls als "hoch" und verwies auf eine Statistik, die ihm kürzlich in die Hände gefallen war und die aufzeigte, dass der DFB-Kader die meisten Einsatzzeiten in den Topligen auf sich vereine. Einen guten Turnierstart zur Steigerung und Festigung des Selbstvertrauens findet er fundamental. Und dann sei "alles möglich".

Wie der Verlauf beim weltmeisterlichen Turnier in Brasilien beweise, sei die Tour durch eine WM "ein harter Kampf", keine "Zauberei". Gerade die nicht so namhaften Gegner machten den vermeintlich und anerkannt Großen das Leben schwer. Deshalb verlangt der DFB-Obere "von Anfang an, voll fokussiert zu sein". Als Nachteil sieht er die diesmal ausgefallene, sonst über zwei bis drei Wochen laufende Vorbereitung, die stets sehr hilfreich gewesen sei, vor allem zur Förderung des Teamgeistes.

Da bei dieser WM in Katar die Stadien enger zusammen gelegen sind, stellt sich für den Cheforganisator Bierhoff auch die Frage der jeweiligen Anreise vom abgelegenen Norden des Landes aus. Zur Auftaktpartie wird das DFB-Team einen Tag vorher die rund 100 Kilometer Autobahn zurücklegen, zu den Begegnungen gegen Spanien und Costa Rica im Al-Khor-Stadion geht es am Spieltag über die 70 Kilometer, per Bus. Es ist eben alles anders bei dieser WM 2022.