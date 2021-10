Bierhoff sucht DFB-Gegner: England-Revanche im März?

Im März stehen für die deutsche Nationalmannschaft zwei Testspiele auf dem Programm. Kommt es dabei zum Wiedersehen mit England?

Weil die deutsche Nationalelf in der WM-Qualifikation bereits als Gruppensieger feststeht und sich für das Winter-Turnier 2022 in Katar qualifiziert hat, hat sie Ende März 2022 pflichtspielfrei.

Während zwölf andere Nationen dann in den Play-offs um ihre letzte Chance auf ein WM-Ticket kämpfen, wird die DFB-Auswahl in diesem Zeitraum zwei Testspiele bestreiten. Doch gegen wen?

"Wir planen ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen Gegner unterschiedlicher Kategorie", hatte Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, vergangene Woche im kicker-Interview verraten. "Denkbar ist ein Heimspiel gegen eine nichteuropäische Mannschaft, damit schon ein bisschen WM-Feeling aufkommen kann."

England kann sich im November für die WM qualifizieren

Für das Auswärtsspiel ist offenbar England als Gegner im Gespräch. "The Athletic" berichtet am Montag von entsprechenden Gesprächen zwischen FA und DFB. Die Three Lions können sich bei den Qualifikationsspielen im November endgültig für die WM qualifizieren und würden im März dann ebenfalls Testspiele bestreiten.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Nationen war das diesjährige EM-Achtelfinale in Wembley, das England auf dem Weg ins Finale durch Tore von Raheem Sterling und Harry Kane mit 2:0 gewann. Es war das letzte DFB-Länderspiel in der Ära Joachim Löw.