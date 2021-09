Bierhoff sucht den Kuntz-Nachfolger: Abstimmung mit Flick "absolute Notwendigkeit"

Nach dem Weggang von Stefan Kuntz sucht der DFB nach einem neuen U-21-Nationaltrainer. In Frankfurt wird die Lage aus diesem Grund heute analysiert und diskutiert - mit dem Bundestrainer am Tisch.

Am Montagabend feierte Oliver Bierhoff im Europapark Rust das 25-jährige Jubiläum mit den Europameistern von 1996, am Dienstag wird der Direktor Nationalmannschaften in Frankfurt von Bundestrainer Hansi Flick und seinem Team erwartet. Ursprünglich stand auf der Tagesordnung die Vorbereitung der anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien am 8. Oktober in Hamburg sowie gegen Nordmazedonien drei Tage später in Skopje auf dem Programm. Nach dem Weggang von Stefan Kuntz zum türkischen Verband ist indes die Neubesetzung des U-21-Cheftrainers weit oben auf die Agenda gerückt.

Zu diesem Zweck will Bierhoff mit Joti Chatzialexiou, dem Sportlichen Leiter Nationalmannschaften, Meikel Schönweitz, dem Cheftrainer U-Nationalmannschaften, und Flick Sondierungsgespräche führen, wobei dem Bundestrainer eine entscheidende Bedeutung zukommt. Darauf hatte Flick bei seiner Einstellung auch bestanden, verriet Bierhoff.

Allein rein vertraglich ist es so, dass Hansi da ein Wort mitreden kann. Oliver Bierhoff

"Die Abstimmung mit Hansi ist eine absolute Notwendigkeit. Allein rein vertraglich ist es so, dass Hansi da ein Wort mitreden kann. Er sitzt mit am Tisch", betonte Bierhoff im kleinen Kreis und fügte hinzu: "Für die Kriterien in der Mannschaftsführung ist natürlich die Verbindung zu Hansi und die A-Mannschaft wichtig. Wir wollen ja keine zwei Welten, sondern eine Durchgängigkeit haben."

Die Zeit drängt, bereits in gut zwei Wochen stehen die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Ungarn auf dem Programm. Man strebe "keine Interimslösung an", betonte Bierhoff, der sich zunächst nach allen Seiten offen gibt. "Wir legen mal alles auf den Tisch, natürlich auch externe Varianten. Wir wollen aber auch intern aufzeigen, dass wir an unsere Trainer glauben", erklärte er. Nicht in Betracht kommt eine Versetzung von Marcus Sorg, er soll weiter im Trainerstab der A-Nationalmannschaft verbleiben.

Klose "ein toller Junge"

Eine naheliegende externe Lösung wäre Miroslav Klose. Bierhoff ist angetan vom bisherigen Werdegang des Weltmeisters und Jung-Trainers, der "ein toller Junge" sei. Allerdings führte Bierhoff auch ins Rennen, dass Klose jüngst im kicker-Interview klar erklärt habe, dass er aktuell die tägliche Arbeit auf dem Platz und daher einen Job im Klubfußball anstrebe. Dies würde einer Anstellung im Verband widersprechen.