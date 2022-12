Bierhoff spürt "große Wut" und stärkt Hansi Flick

2:52DFB-Direktor Oliver Bierhoff wählte nach dem 4:2 über Costa Rica und dem feststehenden Aus in der WM-Gruppenphase klare Worte über das erneute Ausscheiden der DFB-Elf. Über seine eigene Position "mache er sich keine Gedanken", doch trotzdem kündigte der ehemalige Stürmer klare Analysen in den kommenden Wochen an.