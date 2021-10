Bierhoff sorgt sich um "die Qualität des Fußballs"

Im September hatte sich Oliver Bierhoff öffentlich bewusst zurückgehalten. Nicht die Funktionärsebene, sondern der sportliche Bereich sollte im Mittelpunkt des Neustarts stehen. Nach dem Neun-Punkte-Start von Hansi Flick nahm der frühere Torjäger am Mittwoch nun auch wieder auf dem Podium Platz. Und ordnet den Beginn des neuen Bundestrainers hoffnungsvoll ein.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann, Sebastian Wolff und Matthias Dersch

Der 53-Jährige beherrscht das Spiel mit den Bildern. Vor knapp einem Jahr hatte Bierhoff einen Vergleich angestellt, das Leben in der Nationalmannschaft und drumherum komme ihm vor wie unter einer dunklen Wolke. "Nun", sagt er, "habe ich das Gefühl, dass diese Wolke verschwunden ist. Keiner schleppt mehr ein Päckchen mit sich herum, man spürt die Freude und den Glauben. Und das ist sicherlich ein Verdienst von Hansi und seinem Team." Klar ist aber auch, dass ein Stimmungshoch allein nicht das Hauptmerkmal der Ära Flick sein soll.

"Wir wollen wieder in die Weltspitze", unterstreicht Bierhoff und stellt deshalb vor dem WM-Qualifikations-Doppelpack gegen Rumänien und in Nordmazedonien klar: "Es zählt jedes Spiel, jedes Ergebnis. Es gilt jetzt, Kontinuität an den Tag zu legen und den positiven Trend fortzusetzen." Genau das nämlich hat er am Ende der Löw-Ära schmerzlich vermisst. "Auch in der Vergangenheit hatten wir immer mal gute Ausgangslagen." Zum Beispiel vor dem Nations-League-Finale in Spanien, das Deutschland als Gruppenerster begann und mit einem desaströsen 0:6 beendete; oder in der laufenden Quali, die noch unter dem Flick-Vorgänger mit zwei Startsiegen souverän gestartet wurde, ehe die 1:2-Heimpleite gegen Nordmazedonien dazu führte, dass der neue Coach sein Team auf Platz drei der Gruppe J übernommen hatte.

Seit September führt die DFB-Auswahl die Gruppe wieder an, Bierhoff sieht sie dennoch nicht am Ziel. "Ich sehe eine hohe Qualität, einen großen Konkurrenzkampf. Aber es gilt, diese ersten Eindrücke nun auch zu bestätigen."

Bierhoff "Es sollte nicht um Erlösmaximierung gehen"

Fernab vom Tagesgeschäft teilte Bierhoff am Mittwoch auch seine Gedanken zu der gesamten Entwicklung im Fußball. Vor allem im Bezug auf den immer pralleren Terminplan und die angesetzten vier Juni-Spiele in der Nations League. Thomas Müller war auf der Pressekonferenz am Vortag von der Meldung überrascht worden („Ich dachte, im Juni hätte ich frei…“), jetzt sagt Bierhoff grundsätzlich: "Es sollte nicht in erster Linie um Erlösmaximierung gehen, sondern um Qualitätssicherung." Und genau diese sieht er in Gefahr, wenn die Spieler durch noch mehr Spiele, etwa eine WM im Zwei-Jahres-Rhythmus, gejagt würden. "Wir sollten darauf achten, dass wir die Qualität des Fußballs und die Gesundheit der Spieler schützen."