Bierhoff sieht immer noch Wolken - hofft aber auf Sonnenschein

1:1 in Italien, 1:1 gegen England: Noch wartet die DFB-Elf auf den ersten Sieg dieser Nations-League-Saison - trotzdem sieht Manager Oliver Bierhoff das Team auf dem rechten Weg. Er sagt: "Ich mache mir keine Sorgen um die Moral der Mannschaft."

Eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass Oliver Bierhoff die Metapher einer "dunklen Wolke" bemühte. Damals hieß der Bundestrainer noch Joachim Löw, die Auswahl des DFB befand sich mitten in einem Umbruch, und der Umgang mit den jungen Spielern, die seinerzeit ihre ersten Schritte im Kreise der Nationalmannschaft gingen, der missfiel Bierhoff. Deshalb das Bild einer Wolke, deshalb die Kritik an der Kritik-Kultur.

Jetzt, im Frühsommer des WM-Jahres, da sagt Bierhoff: "Es sind noch ein paar Wolken da, die uns erinnern, dass wir aufpassen müssen, weil es wieder regnen kann."

Ich versuche immer, eine gewisse Mitte zu finden. Oliver Bierhoff

Was der Manager des DFB-Teams meinte, als er diesen Satz am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach aussprach: Es ist eine Gratwanderung, die jüngsten Eindrücke einzuordnen, die die Mannschaft gegen Italien und gegen England hinterlassen hat. Auf der einen Seite hat das deutsche Team ja klar zu erkennen gegeben, dass es auf dem rechten Weg ist - auf der anderen Seite aber auch, was noch fehlt, um wieder in die Weltspitze aufzurücken.

"Es ist nicht immer nur schwarz und weiß", sagte Bierhoff, "ich versuche immer, eine gewisse Mitte zu finden." Und in dieser Mitte wird das deutlich, was Bierhoff am Donnerstag auch ausführte: Gegen England habe die Mannschaft "attraktiv und gut" gespielt - sie sei aber auch "zu verspielt" und "nicht effektiv genug" gewesen.

Nun sei es, so Bierhoff, "unser Anspruch", das dritte Nations-League-Spiel am Samstag gegen Ungarn in Budapest zu gewinnen. An den Ambitionen der Nationalelf hat sich ja nichts geändert: "Das Ziel ist das Final Four" - und natürlich "Sonnenschein beim Turnier" in Katar.