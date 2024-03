Bierhoff nährt EM-Hoffnungen: "Sehe keine Übermannschaft, vor der man Angst haben müsste"

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit zwei überzeugenden Siegen aufhorchen lassen. Am Rande eine Pressetermins hat sich der frühere DFB-Direktor Oliver Bierhoff zum Status quo geäußert.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sowohl in Frankreich (2:0) als auch gegen die Niederlande (2:1) eine mehr als ordentliche Darbietung geboten. Und damit laut Oliver Bierhoff eine gewisse Euphorie im Land entfacht. "Man konnte sehen, wie schnell die Stimmung umschlägt, wie schnell eine Begeisterung entsteht", sagte der frühere DFB-Direktor am Rande eines Pressetermins in Berlin. "Man hat schon den Eindruck, dass die Fans positiv denken wollen. Da haben die beiden Partien absolut zu beigetragen."

Zwei Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland stehen für die deutsche Auswahl noch auf dem Programm, bevor der Gastgeber am 14. Juni gegen Schottland dann die Europameisterschaft 2024 eröffnet. Bierhoff zufolge sei die Mannschaft für das große Turnier gewappnet. "Wir haben die Qualität im gesamten Kader. Wenn wir mit der Mentalität und Geschlossenheit aus den beiden vergangenen Partien spielen, ist alles drin." Einen absoluten Favoriten konnte der 55-Jährige nicht nennen. "Ich sehe keine Übermannschaft, vor der man Angst haben müsste."

Viel mehr stärkte er der deutschen Nationalmannschaft den Rücken, so auch Trainer Julian Nagelsmann. "Dass er ein Top-Trainer ist, steht außer Frage." Überraschend sei es für den gebürtigen Karlsruher gewesen, dass die Spieler seine Vorgaben in den vorherigen Begegnungen noch nicht so ganz umsetzen konnten. "Häufig hatten wir noch die gleiche Problematik wie in den vergangenen vier Jahren: Und zwar, dass die Mannschaft sich in den schwierigen Momenten ein bisschen verloren und nicht zusammengefunden hat."

Bierhoff lobt Angriff und sieht in der Abwehr den möglichen Knackpunkt

Das sah nun in der Länderspielpause aber schon ganz anders aus. "Man hatte das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass man sich gegenseitig hilft. Die Spieler haben ihre Rolle sehr diszipliniert ausgefüllt", lobte Bierhoff, der die beiden Erfolge als "das richtige Zeichen" rund zweieinhalb Monate vor dem EM-Start einstufte. Zudem ging in der Medienrunde hervor, dass Bierhoff die Offensive als Prunkstück ansieht. "Nach vorne hin hat Julian Nagelsmann genügend Alternativen." Am Ende komme es vor allem darauf an, "wie die Abwehr steht. Sie hat sich stabilisiert und diszipliniert verteidigt. Auch weil die ganze Mannschaft mitgeholfen hat. Das muss man dann in den ganz heißen Spielen beobachten." Diese werden dann im Idealfall auf die DFB-Auswahl im Laufe des Turniers zukommen.