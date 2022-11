Bierhoff: "Es fühlt sich stark nach Zensur an"

Die FIFA hat dem DFB und sechs weiteren europäischen Verbänden das Tragen der "One Love"-Binden verboten und im Fall der Zuwiderhandlung sportliche Konsequenz angedroht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Direktor Oliver Bierhoff verurteilten dieses Vorgehen scharf und verteidigten zugleich den Verzicht auf die Binde.

Aus Katar berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Montag die Meldung unter den Journalisten im DFB-Medienzentrum in Al-Shamal, wonach der DFB und sechs weitere europäische Verbände - darunter England, die Schweiz und die Niederlande - auf das Tragen der "One Love"-Binde verzichten werden, nachdem die Fifa sportliche Konsequenzen angedroht hatte.

Englische Journalisten hatten die Nachricht zuerst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet, kurz darauf ging eine Stellungnahme der beteiligten Verbände publik, in der sie ihren Unmut über die Haltung der Fifa zum Ausdruck brachten. Sie seien "sehr frustriert", die Spieler und Trainer "enttäuscht". Letztere würden ihre Unterstützung nun "auf andere Weise" zeigen.

Das Verhalten der FIFA ist eine Eskalation. Oliver Bierhoff

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Direktor Oliver Bierhoff stellten sich unmittelbar vor dem Nachmittagstraining der deutschen Mannschaft den Medien auf der Sportanlage Al-Shamal und fanden klare Worte. "Die FIFA hat eine Aussage für Solidarität und Menschenrechte versagt. Werte, denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichten. Das ist mehr als frustrierend und befremdlich", sagte ein sichtlich angefasster Neuendorf, vor dem sich eine Wand aus TV-Kameras aufgebaut hatte. Der DFB-Präsident sprach von einer "Machtdemonstration der FIFA".

Bierhoff wählte ebenfalls deutliche Worte: "Das Verhalten der FIFA ist eine Eskalation. Es fühlt sich stark nach Zensur an", erklärte der DFB-Direktor, der sich besonders verärgert darüber zeigte, dass der Weltverband erst jetzt - und nicht bereits im September, als die "One Love"-Binde vorgestellt und zur Genehmigung eingereicht wurde - reagiert hatte. "Wir haben bis vor kurz vor dem Turnier keinerlei Antwort der FIFA dazu bekommen. Und dann kommt am Spieltag der Engländer ganz kurzfristig so eine Entscheidung so eine Drucksituation. Das ist echt traurig", kritisierte Bierhoff.

Neuendorf verrät: FIFA drohte mit sportlichen Sanktionen

Zugleich verteidigten die beiden Funktionäre das mit den sechs anderen europäischen Verbänden abgesprochene Einlenken, auf das Tragen der Binde zu verzichten. Man habe den Streit mit der FIFA "nicht auf dem Rücken" von Kapitän Manuel Neuer austragen wollen, sagte Neuendorf und schilderte Interna aus dem Gespräch mit der FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura: "Es wurde ganz klar artikuliert, dass wir nicht nur mit Sanktionen, sondern mit sportlichen Sanktionen rechnen müssen, wenn unsere Kapitäne mit der Binde auflaufen."

Ganz bewusst habe die FIFA aber nicht konkretisiert, welche Strafen bei Zuwiderhandlung drohen würden. Eben wegen dieser Unsicherheit, gepaart mit der Kurzfristigkeit der Entscheidung, habe man keine andere Möglichkeit gesehen, zu reagieren. "Es war eine eindeutige Drohung, die wir sehr ernst nehmen mussten", sagte Neuendorf. "Es war absolut richtig, dass wir hier keinen Alleingang machen", ergänzte Bierhoff. Man werde aber weiter nach Gelegenheiten suchen, "die eigenen Werte zu vertreten".

Der Streit um die "One Live"-Binde markiert den vorläufigen Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen den europäischen Verbänden und der FIFA um Boss Gianni Infantino. Neuendorf verwahrte sich gegen den Vorwurf, der DFB habe nach großen Ankündigungen nun kleinbeigegeben. "Gerade wir als DFB müssen uns nicht den Vorwurf machen lassen, eingeknickt zu sein", sagte der frühere SPD-Politiker. Der DFB hatte Infantinos angestrebte - und dank der Unterstützung der außer-europäischen Verbände nicht gefährdete - Wiederwahl ausdrücklich nicht mitgetragen. Jedoch auch keinen Gegenkandidaten nominiert.