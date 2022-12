Bierhoff erklärt die Flick-Entscheidung gegen Füllkrug und für Rechtsverteidiger Kimmich

Deutschland braucht gegen Costa Rica einen Sieg, im schlimmsten Fall sogar einen sehr deutlichen. Dennoch hat Bundestrainer Hansi Flick auf Senkrechtstarter Niclas Füllkrug vorerst verzichtet. DFB-Direktor Oliver Bierhoff erklärt, wieso.

Obwohl Niclas Füllkrug sowohl beim finalen WM-Test gegen den Oman (1:0) und bei seiner Einwechslung beim 1:1 gegen Spanien getroffen und ihn viele Fans sicherlich gern in der Startelf beim entscheidenden Gruppenspiel gegen Costa Rica gesehen hätten, hat sich Bundestrainer Hansi Flick gegen den Werder-Profi entschieden. Der 29-Jährige steht erneut als Joker parat.

Dafür spielt Thomas Müllerweiterhin im Angriffszentrum der deutschen Auswahl. Warum? Das hat Oliver Bierhoff kurz nach Bekanntwerden der Aufstellung im Gespräch mit der ARD erklärt: "Für die Trainer war es schon eine schwere Entscheidung, weil Niclas einen tollen Einstand hatte. Thomas Müller ist aber ein unglaublich erfahrener Spieler, der die Mannschaft führt." Deswegen sei der Routinier eben die erste Wahl gewesen - das hat auch Flick selbst klargemacht: "Die Entscheidung war lange offen, doch Thomas ist jemand, der die Mannschaft immer pusht und extrem wichtig für die Mannschaft ist."

Was ebenfalls geändert worden ist: Bayern-Profi Joshua Kimmich bekleidet die Rechtsverteidigerposition und schafft damit im aufbauenden Mittelfeld Platz für das Duo Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. Zusätzlich sehen die DFB-Verantwortlichen laut Bierhoff noch einen weiteren Vorteil in dieser Maßnahme: "Joe spielt auf der rechten Seite - und wir versuchen, so auf der rechten Seite noch mehr spielerische Akzente anzubringen. Denn wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen."

Dabei helfen soll auch der Münchner Leroy Sané. "Leroy wird auch von Anfang an spielen", so Bierhoff. "Mit seiner Schnelligkeit kann er uns immer helfen - das hat er schon beim Spiel gegen Spanien gezeigt."

Flick: "Wegen so etwas hat man das Hobby einmal angefangen"

Apropos Gewinnen: Einen Sieg braucht die DFB-Elf auf jeden Fall, muss allerdings auch auf Schützenhilfe hoffen. Gewinnt nämlich Spanien im Parallelspiel gegen Japan nicht, dann muss der Sieg höher ausfallen. Bei einem Unentschieden im Parallelspiel muss Deutschland etwa mindestens mit zwei Treffern Unterschied gewinnen, im Falle eines japanischen Triumphs sogar noch weit höher.

In erster Linie zählt aber nur das eigene Spiel, das hat Bierhoff klargemacht: "Wir schauen nicht nach Spanien oder Japan, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und das Gute ist: Der Trainer hat genug Alternativen - nicht nur mit Niclas auf der Bank -, um Einfluss auf das Spiel zu nehmen." Und so im Falle von noch mehr geforderten Toren reagieren zu können. Für den Notfall, also wenn aufgrund eines japanischen Sieges über Spanien ein hoher Sieg über Costa Rica gebraucht wird, "haben wir außerdem die kurze Kommunikation. In den ersten Minuten und in der ersten Hälfte gilt es aber: erst einmal an uns denken und unseren Job machen."

Wir wissen, dass in Deutschland die Fans mitfiebern. Oliver Bierhoff

Nervosität komme dabei nicht auf - weil die Mannschaft zusammenstehe, wie Bierhoff zu guter Letzt noch unterstrichen hat: "Die Stimmung in der Mannschaft war immer gut, in den Tagen und ist sie seit dem Spanien-Spiel aber noch besser - gerade mit der Unterstützung aus der Heimat. Wir wissen, dass in Deutschland die Fans mitfiebern. Viele Spieler haben auch Nachrichten von Freunden und Familie bekommen mit positiven Botschaften." Das helfe schon sehr.

Nervös hat sich auch Flick nicht gezeigt - und dies selbst im Vorfeld bestätigt: "Ich freue mich auf diese Spiele, eine Weltmeisterschaft ist einfach schön. Wegen so etwas hat man das Hobby einmal angefangen. Und wir haben heute die Chance, noch weiterzukommen."

