Biereth trifft bei Testspieldebüt für Sturm Graz

Das Trainingslager des SK Sturm Graz in Belek ging mit einem ordentlichen Auf und Ab zu Ende. Beim Testspieldoppel gegen Pogon Stettin und SK Dnipro-1 setzte es für die Steirer zunächst eine herbe Pleite gegen den polnischen Klub, ehe man sich mit einem knappen Sieg gegen die Ukrainer belohnen konnte. Neuzugang Mika Biereth schrieb in seinem ersten Einsatz für die Steirer sofort an.

Vor der Rückkehr in die österreichische Heimat standen für Vizemeister Sturm Graz im Trainingslager in Belek noch zwei abschließende Testspiele an. Während man beim Duell gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit einer deutlichen 1:6-Niederlage schmerzhaft unter die Räder geraten ist, konnte man das Spiel gegen den ukrainischen Vertreter SK Dnipro-1 nach einer stark verbesserten Leistung mit 2:1 für sich entscheiden und für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.

Cheftrainer Christian Ilzer gewann aus den beiden Partien wichtige Erkenntnisse: "Das war heute ein richtig aufschlussreicher Testtag, der extrem viele Erkenntnisse gebracht hat. Ich kann beide Spiele sehr gut einschätzen - man darf auch am ersten Spiel nicht alles schlecht sehen. Da war beispielsweise der eine oder andere Spieler am Feld, der noch in der Heranführung war und nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Wichtiger war, dass wir in beiden Spielen wirklich voll gefordert wurden und dann sieht man eben, woran man in der finalen Phase der Vorbereitung noch arbeiten muss. Grundsätzlich ein sehr guter Abschluss unseres Trainingslagers hier in der Türkei."

Ilzer lobt Neuzugang Biereth

Große Freude durfte der Coach der Steirer auch über das Debüt von Arsenal-Leihgabe Mika Biereth haben, der sich erst vor wenigen Tagen leihweise dem aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga angeschlossen hat. Der 20-jährige Angreifer aus Dänemark konnte prompt bei seinem ersten Einsatz für die Grazer einen Treffer erzielen und beim 2:1-Testspielsieg nach nur 13 Spielminuten für die Führung sorgen. In der 84. Spielminute wurde er nach einer überzeugenden Leistung durch Youngster Antonio Ilic ersetzt.

Der Einstand des dänischen U-21-Nationalspielers stimmte auch den Cheftrainer sehr glücklich: "Für einen Stürmer ist es natürlich immer wichtig zu treffen, von dem her war es ein super Einstand von Mika. Man hat auch sofort gesehen, dass er ein super Spielverständnis hat, unsere Spieler haben ihn sofort gefunden und man konnte sofort sehr gute Bewegungen in die Box und mit Tempo in die Tiefe sehen. Er hat unserem Spiel heute sehr gut getan." Für die Grazer steht noch ein weiteres Kurz-Trainingslager im slowenischen Catez an, ehe es am 2. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder so richtig ernst wird. Eine Woche später geht bereits das Topduell mit Tabellenführer Red Bull Salzburg über die Bühne.