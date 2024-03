Biereth im Interview: "Ich denke nicht, dass es viele Menschen gibt, die das schaffen würden"

Mit Mika Biereth hat Sturm Graz wieder einmal einen absoluten Volltreffer gelandet. Die Arsenal-Leihgabe erfüllt mit acht Toren in den ersten elf Spielen die Aufgabe als Torjäger perfekt und will nun auch im kommenden Topduell gegen Salzburg seine Trefferquote fortsetzen. Im kicker-Interview spricht er über seinen gelungenen Start, den Kampf um den Titel und seine Zukunft.

Nach der Verletzung von Seedy Jatta suchte Sturm Graz nach Verstärkung für die Zentrale im Angriff und wurde schließlich beim FC Arsenal fündig. Mit Mika Biereth lotste Sportdirektor Andreas Schicker wieder einmal einen Angreifer aus Dänemark in die Steiermark, der wie sein Vorgänger Rasmus Höjlund komplett einschlug. Mit acht Toren in elf Spielen dreht der U-21-Teamspieler beim Tabellenzweiten ordentlich auf und lässt die Hoffnungen vom ersten Meistertitel seit 13 Jahren wieder so richtig hochleben.

Im kicker-Interview spricht der dänische U-21-Teamspieler über seinen erfolgreichen Start bei den Grazern, welche Schwierigkeiten er bei der Adaptierung des Spielsystems hatte und wie seine Zukunft nach diesem Sommer aussieht.

Herr Biereth, Ihr erstes Ligaspiel im Sturm-Dress war ausgerechnet gegen Salzburg. Es endete mit einem 1:1-Unentschieden. War das eine gute Möglichkeit, sich schnell mit dem österreichischen Fußball vertraut zu machen?

(lacht) Definitiv. Das war bei weitem das schwierigste Spiel, das ich bisher in der Liga gespielt habe. Dieses Duell war für mich wie ein Weckruf, weil ich davor im Cup gespielt, gleich getroffen und mir gedacht habe, dass es ja sehr gut läuft. Doch in diesem Auswärtsspiel in Salzburg habe ich nicht wirklich meine beste Leistung gezeigt und konnte nicht wirklich Einfluss nehmen. Daher hoffe ich, dass es dieses Mal besser wird.

Meine Teamkollegen haben jetzt ein viel besseres Verständnis von meinen Laufwegen und daher bekomme ich den Ball in viel besseren Positionen. Ich hoffe, dass man das im nächsten Spiel sieht. Mika Biereth

Sie konnten damals keinen Treffer erzielen und sind Sie bestimmt doppelt motiviert, das nun nachzuholen. Wie zuversichtlich sind Sie persönlich für dieses Spiel, nachdem Sie sich nun eingelebt und an den Spielstil gewöhnt haben?

Ich will natürlich immer Tore erzielen, vor allem in diesen großen Spielen. Und dieses Duell am Sonntag ist ein wirklich wichtiges Spiel für uns, wo ich meinen Beitrag dazu leisten will, dass wir drei Punkte in Graz lassen. Ich habe jetzt elf Spiele gespielt und hatte viel Zeit, um mich mit dem Spielstil vertraut zu machen. Meine Teamkollegen haben ein viel besseres Verständnis von meinen Laufwegen und daher bekomme ich den Ball in viel besseren Positionen. Ich hoffe, dass man das im nächsten Spiel sieht und dass ich das bis Saisonende so durchziehen kann.

Das kommende Spiel ist aufgrund der Tabellensituation ein sehr wichtiges für Sie und Ihr Team. Spürt man vor solchen Spielen eine andere Anspannung und Konzentration innerhalb der Mannschaft? Wie nehmen Sie sich selbst und Ihre Teamkollegen wahr?

Alle behandeln dieses Spiel wie jedes andere. Jedes Spiel in dieser Liga ist wichtig, weil alles so dicht beisammen ist. Wenn man auch gegen ein anderes Team verliert, könnte das bereits eine große Niederlage sein. Daher bereiten wir uns auf dieses Spiel wie auf jedes andere vor. Wir wissen natürlich, wie wichtig das Spiel ist und welche Herausforderung auf uns wartet, aber wir wollen uns davon nicht verrückt machen lassen.

Mit einem Heimsieg könnte man die Tabellenführung übernehmen. Ein Gedanke, der in den Köpfen der Mannschaft eine Rolle spielt oder gibt man sich da vorsichtiger?

Nein, gar nicht. Jeder hofft natürlich auf einen Sieg, weil uns das in eine wirklich gute Position im Kampf um die Meisterschaft bringen würde. Wir wissen aber, wie schwer dieses Spiel wird und wir werden sehen, wie es dann läuft. Aber selbst wenn wir gewinnen, Unentschieden spielen oder verlieren sollten, gibt es noch genügend Spiele, um das gutzumachen. Daher ist egal was passiert, denn es ist nicht das Ende der Saison und würde nur aktuell ein Team in eine bessere Position bringen. Ein Sieg zum jetzigen Zeitpunkt wäre natürlich sehr wichtig und würde uns einen großen Push geben, aber er würde uns auch nur einen Punkt vor sie bringen. Wir spielen zudem ja noch gegen sie und haben dann noch acht Spiele.

Das Stadium wird restlos ausverkauft sein. Welchen Einfluß könnte das auf das Spiel nehmen? Können die Sturm-Fans Ihrer Meinung nach mit den Anhängern in England und Schottland mithalten, die sie in der Vergangenheit erlebt haben?

(lacht) Das können sie auf jeden Fall. In jedem bisherigen Spiel war der Fan-Support wirklich beeindruckend, das Stadion ist fast jede Woche voll und sie machen sehr viel Lärm und pushen dich dadurch extrem. Daher wird das bestimmt ein großer Faktor in diesem Spiel sein, dass sie uns wieder tatkräftig unterstützen, weil sie uns dadurch einfach besser machen.

Für Sie ist es erst das zweite Aufeinandertreffen mit Salzburg, für Ihre Teamkollegen ist es mittlerweile business as usual. Manche haben sogar dort gespielt. Wie hilfreich ist es für Sie persönlich, auf so einen großen Informationsschatz zurückgreifen zu können?

Das hilft mir extrem. Das Team und der Coaching Staff hat schon sehr viele Spiele gegen sie gespielt und hat daher viel Erfahrung für dieses Duell. Daher versuche ich, mir so viele Tipps und Informationen wie möglich zu holen, um mich dann auf dem Platz in eine starke Position zu bringen. Hoffentlich wird man das am Sonntag sehen können.

Sie treten das Spiel gegen den Tabellenführer jedenfalls mit viel Selbstbewusstsein an. Acht Tore in elf Spielen ist eine beeindruckende Quote. Wie haben Sie es geschafft, sich so schnell in das Spielsystem einzufügen?

Da gebührt ein großer Anteil meinen Teamkollegen und dem Cheftrainer. Ich habe vor meinem Wechsel viel mit dem Coach gesprochen, er wollte mich unbedingt haben und hat mir meine Rolle sehr gut erklärt. Dieses Vertrauen zahle ich mit meinen Leistungen nun zurück. Ich arbeite hart am Platz, komme mit meinen Teamkollegen sehr gut zurecht und sie wissen einfach, welche Bälle sie mir wann zuspielen müssen und welche Laufwege ich da wähle. Es sind Kleinigkeiten, die dich mit der Zeit besser machen und ich hoffe, dass weitere Tore folgen werden.

Der Spielstil in Graz ist sehr temporeich, aggressiv und mit viel Intensität verbunden. Wie gehen Sie mittlerweile körperlich damit um?

Das stimmt alles, aber ich denke Andreas Schicker und Christian Ilzer haben da ihre Hausaufgaben gemacht und gesehen, dass ich ein Spieler bin, der sehr viele körperliche Fähigkeiten mitbringt. Sie haben mich nicht einfach hierher gebracht und gehofft, dass ich gut performen werde. Sie wussten, dass ich ein Spieler bin, der viel läuft und durch seine Physis besticht. Diese Eigenschaften passen perfekt in dieses Team und meine Fähigkeiten, Tore zu erzielen, sind zusätzlich hilfreich. Von dem her, fiel mir das gar nicht so schwer.

Was waren für Sie die größten Schwierigkeiten, um sich an diesen Fußball zu adaptieren?

Ich würde sagen, auf jeden Fall die defensive Seite dieses Spielstils. In Schottland musste ich nicht viel Defensivarbeit leisten, da sollte ich nur vorne sein und versuchen, mit Toren dem Team zu helfen. Aber wenn du in einem Team wie Sturm Graz spielst, die um den Titel mitmischen, muss jeder Spieler sowohl offensiv als auch defensiv seinen Beitrag leisten. Das bedeutet für mich, viel öfters nach hinten zu laufen und zu verteidigen. Es ist daher viel mehr Laufarbeit für mich, was ich zu Beginn als schwierig empfunden habe. Mittlerweile ist es aber schon viel besser geworden.

Sie haben in der Vergangenheit erwähnt, dass es in Österreich viel schwieriger ist, seine Tore zu erzielen, weil man schneller reagieren muss, um seine Chance zu nutzen. Macht Sie da Ihre bisherige Quote besonders stolz?

Auf jeden Fall. Man hat in dieser Liga einfach weniger Zeit, um nachzudenken, weil in der Box alles sehr schnell von statten geht. Alle meine Tore bisher waren mit ein oder zwei Ballkontakten, wo ich den Ball bekommen habe und ihn schnell in eine der Ecken unterbringen musste. Das Level ist hier auf jeden Fall höher und auch in den europäischen Spielen war es sehr schwierig, speziell gegen Lille. Daher macht mich meine Quote definitiv stolz, aber ich weiß auch, dass das nicht das höchste Niveau ist, wo ich in meiner Karriere spielen möchte. Ich versuche, weiter zu wachsen und mich zu entwickeln, um noch besser zu werden. Sturm Graz gibt mir da eine sehr gute Möglichkeit, um das zu tun.

Sie haben Ihre bisherigen Tore angesprochen. Nach Ihrem Doppelpack gegen Austria Klagenfurt zum Start der Meistergruppe wurden sie als Mann für die einfachen Tore bezeichnet. Etwas, dass Sie stört?

Ich würde nicht sagen, dass mich das stört. Es stört mich vielmehr, dass Leute gewisse Erwartungen an mich haben, weil ich ja von Arsenal gekommen bin und daher dies und jenes erfüllen muss. Ich versuche aber, nicht auf diese negativen Stimmen zu hören und wenn Menschen meinen, dass ich einfache Tore erziele, sollen sie das halt denken. Denn wenn es so einfach ist, warum machen Sie es dann nicht selbst? Ich denke nicht, dass es viele Menschen gibt, die das schaffen würden. Ich habe einfach eine gewisse Fähigkeit, zu sehen, wo der Ball landen wird und kann mich deshalb in die richtigen Position bewegen. Da bin ich oftmals im Zentrum der Box und versuche, einen Rebound zu bekommen und die Bälle, die zu mir kommen, richtig zu antizipieren. Es ist wichtig immer bereit zu sein, wenn es soweit ist.

In den vergangenen Spielen bildeten Sie gemeinsam mit William Böving den Sturm und erzielten dabei zusammen insgesamt fünf Tore. Warum ergänzen Sie sich mit Ihm so gut?

Das beginnt schon neben dem Platz. Wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander, kommen sehr gut zurecht und mögen uns als Personen einfach sehr. Willi ist ein sehr intelligenter Spieler und sieht, was ich auf dem Platz mache. Bei seinem Tor gegen Klagenfurt zum Beispiel habe ich mich ins Mittelfeld zurückfallen lassen und er läuft von hinten in den freien Raum vorne. Diese gegensätzlichen Bewegungen studieren wir im Training ein und dann kommen solche Tore dabei heraus. Es geht einfach darum, sich gegenseitig wahrzunehmen und zu versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. Er kreuzt da oft die Laufwege und versucht über die Seite zu kommen, sodass ich in eine gute Position komme, um zu attackieren. Wir achten da immer darauf, uns beide in diese Positionen zu bringen, um Tore zu erzielen.

Rasmus Höjlund, William Böving und Sie. Warum blühen gerade dänische Spieler hier in Graz so erfolgreich auf?

(lacht) Das müssen sie Andreas Schicker fragen. Sie beschäftigen sich einfach viel mit den Spielertypen vor der Verpflichtung und versuchen durch Scouting die richtigen Spieler zu finden. Da bringen wir aus Dänemark auch eine gute Ausbildung mit und sind mit der Art des Fußballs schon vertraut. Sie geben hier einfach vielen jungen Spielern - nicht nur dänischen - die Möglichkeit gut zu spielen und sich zu präsentieren. Und offenbar haben wir Dänen da ein gutes Talent, um diese Chancen zu ergreifen. (lacht)

Wie zuversichtlich sind Sie, dass mit Sturm Graz sogar der Double-Gewinn klappen könnte?

Wir können das auf jeden Fall und hoffen alle, dass wir das schaffen. Wir wissen aber, wie stark Salzburg ist und wie dominant sie in den vergangenen Jahren waren. Daher wird das natürlich schwierig, aber wir schauen von Spiel zu Spiel und nehmen alles, wie es kommt. Hoffentlich können wir uns dann am Ende der Saison für unseren Einsatz belohnen.

Bis Saisonende stehen Sie noch leihweise bei Sturm Graz unter Vertrag. Gibt es schon Pläne, wie es danach mit Ihnen weitergeht?

Es ist dieses klassische: Wir werden sehen. Mein Vertrag hier ist bis Saisonende gültig und dann habe ich noch ein Jahr bei Arsenal. Nach aktuellem Stand werde ich zur Vorbereitung nach London zurückkehren und dann werde ich sehen, was passiert. Vielleicht komme ich hier wieder zurück, vielleicht gehe ich woanders hin, im Fußball kann alles passieren. Am Ende ist es ein Business und daher nicht immer leicht. Ich stehe bei Arsenal unter Vertrag und sie müssen sie entscheiden, was sie mit mir vorhaben.

Bis jetzt lief die Saison wirklich gut für mich, ich fühle mich hier wirklich gut aufgenommen, die Fans mögen mich und es ist bisher eine wirklich positive Erfahrung. Das wichtigste ist, die Saison so stark wie möglich zu beenden, um das alles zurückzuzahlen. Was danach passiert, werden wir eben sehen. Mika Biereth über einen möglichen Verbleib in Graz

Sie könnten sich aber einen längeren Verbleib in Graz vorstellen?

Absolut. Bis jetzt lief die Saison wirklich gut für mich, ich fühle mich hier extrem gut aufgenommen, die Fans mögen mich und es ist bisher eine äußerst positive Erfahrung. Das Wichtigste ist, die Saison so stark wie möglich zu beenden, um das alles zurückzuzahlen. Was danach passiert, werden wir eben sehen.

Laut Medienberichten soll Sturm ja schon an einer möglichen fixen Verpflichtung von Ihnen arbeiten. Das sollte zusätzliche Motivation verleihen.

Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass ich hier viel richtig mache. Aber ich bat darum, von solchen Gesprächen ausgeschlossen zu werden, weil mich mit diesen Vertragsgeschichten aktuell nicht auseinandersetzen will. Das ist eine Angelegenheit zwischen den Klubs und meinem Berater. Ich will einfach auf dem Platz Leistung zeigen und das geschenkte Vertrauen mit guten Auftritten zurückzahlen.