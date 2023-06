Bierdusche, Cut und Emotionen: Wagner und Haching feiern Aufstieg ausgelassen

Die SpVgg Unterhaching krönt ihre starke Saison mit dem Aufstieg und kehrt nach zwei Jahren in die 3. Liga zurück. Nach der Aufstiegsfeier wartet die Vorbereitung auf die 3. Liga.

Der Unterhachinger Sportpark wurde nach dem Abpfiff zu einem regelrechten Hexenkessel. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner feierte die Rückkehr in den Profifußball zusammen mit den eigenen Anhängern ausgelassen auf dem Rasen. "Es ist einfach Wahnsinn und unfassbar. Das hat sich die Mannschaft so verdient", sagte Torwart René Vollath.

Der Hachinger Schlussmann stand am Ende sinnbildlich für den Aufstieg. Sowohl in der Saison, die der Klub mit sechs Punkten Vorsprung als Meister der Regionalliga Bayern abschloss, als auch in der Relegation. Im Rückspiel verhinderte der 33-Jährige in der zweiten Halbzeit mit einer starken Parade einen Gegentreffer, der den einstweiligen Ausgleich bedeutet hätte. Mit seiner Erfahrung hielt Vollath auch diesmal den Laden hinten dicht.

Hobsch und Waidner weiter im Haching-Trikot

Nach der zwischenzeitlichen Spielunterbrechung mit fliegenden Feuerwerkskörpern aus dem Gästeblock und einem Polizei-Großeinsatz hatten einige Spieler gute Gründe, das Happy End kräftig zu feiern. Denn in der nächsten Saison wird die SpVgg nach zwei Jahren in der Regionalliga wieder in der 3. Liga antreten. Hier wird Unterhaching auch auf einen Großteil des Personals zurückgreifen können. Wenngleich sich der eine oder andere Spieler mit auslaufendem Vertrag verabschieden dürfte, wurden zwei wichtige Personalien bereits bekannt. Sowohl mit Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch als auch mit dem sehr zweikampfstarken Dennis Waidner geht es in der kommenden Saison weiter. Bei beiden Spielern hat sich der Vertrag mit dem Aufstieg automatisch verlängert.

Für den scheidenden Trainer war es hingegen der vorerst letzte Auftritt im Hachinger Trikot. Wagner, der nach dem Spiel von seinen Spielern mit einigen Bierduschen bedacht wurde und dabei sogar einen kleinen Cut an der Augenbraue von einem Weißbierglas davontrug, wurde zum Abschluss noch einmal emotional. "Ich bin glücklich über den Aufstieg und traurig, dass ich gehe", beschrieb der ehemalige Stürmer des FC Bayern seinen Gemütszustand. "Der Aufstieg ist ein tolles Gefühl. Am Anfang habe ich viele Fehler gemacht, aber ich habe auch schnell viel gelernt. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, wieder Feuer unter die Leute gebracht zu haben. Das ist meiner Meinung nach die wahre Kunst für einen Trainer, wie man die Emotionen in einem Verein entzündet."

Für die kommende Saison muss die SpVgg personell nachlegen, um dem Ziel des Klassenerhalts näher zu kommen. Zwar verfügt das Team über viel Erfahrung, aber die höhere Belastung in der 3. Liga dürfte dem einen oder anderen Routinier über die Saison hinweg zu schaffen machen.

Schwabl: Zuspiel "grandios reingehauen"

Im Vereinsumfeld bleibt indes alles wie geplant. Auch eine Liga höher wird die SpVgg ihr Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) mit dem gleichen Augenmerk fortführen. Genau jenes vom DFB zertifizierte NLZ, in dem in der Vergangenheit zahlreiche Spieler den Sprung in die Bundesligen schafften. Dazu gehörte einst auch der in der Hachinger Jugend groß gewordene Karim Adeyemi, der das Rückspiel der Relegation auf der Tribüne verfolgte.

Präsident Manfred Schwabl zeigte sich nach den zwei Siegen in der Relegation erleichtert und stellte nach den Spekulationen im Vorfeld der Aufstiegsrunde rund um die mittlerweile geklärte Lizenzierungsfrage zur 3. Liga einen bildlichen Vergleich an. "Die letzten Monate lag der Ball bei mir. Vor zehn Tagen habe ich ihn der Mannschaft zugespielt und sie hat ihn zweimal grandios reingehauen."