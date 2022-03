Bierbecher trifft Linienrichter am Kopf: Freitagsspiel in Bochum abgebrochen

Das Freitagabendspiel in der Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach wurde abgebrochen, weil Linienrichter Christian Gittelmann von einem Bierbecher am Kopf getroffen wurde.

Es war ein giftiges Bundesligaspiel, das sich Bochum und Gladbach besonders in den ersten 45 Minuten lieferten. Nach dem Seitenwechsel war es ein Doppelschlag der Fohlen durch Plea und Embolo, der die Gäste auf die Siegerstraße brachte (55., 61.).

In der 70. Minute fand die aufgeheizte Stimmung in Bochum ihren Tiefpunkt: Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann wurde von einem vollen Bierbecher am Hinterkopf getroffen, anschließend sank er zu Boden. Gittelmann warf den Becher über die Bande und richtete sich kopfschüttelnd in Richtung der Bochumer Fans. Referee Benjamin Cortus begleitete seinen Linienrichter vom Feld und anschließend in die Kabine. Die Bochumer Profis - allen voran Keeper Manuel Riemann - suchten wütend das Gespräch mit dem betroffenen Fanblock.

Kurz darauf verließ die Mannschaft von Gladbach den Rasen, die Bochumer folgten. Eine Viertelstunde später verkündete der Stadionsprecher offiziell, dass das Freitagsspiel abgebrochen wurde.

Bochum "warnte" noch am Nachmittag

Noch am Nachmittag hatten die Bochumer ein Video in ihren sozialen Kanälen verbreitet, in dem Kapitän Anthony Losilla darauf hinwies, dass "Bier nicht zum Werfen, sondern zum Trinken" da sei. Mindestens bei einem Bochumer Fan kam die Botschaft nicht an.

Der letzte Spielabbruch in der Bundesliga datiert vom 1. April 2011, als ebenfalls ein Becherwurf für das vorzeitige Ende der Bundesliga-Partie zwischen St. Pauli und Schalke 04 gesorgt hatte. Die Partie wurde mit 2:0 für die Königsblauen gewertet.

2021/22: Spielabbrüche in Duisburg und Essen

Und es war nicht der erste Spielabbruch im deutschen Fußball in der Saison 2021/22. In der 3. Liga wurde die Partie des VfL Osnabrück beim MSV Duisburg am 20. Spieltag nach einem Rassismus-Vorfall nicht beendet, in Essen wurde das Regionalliga-West-Gipfeltreffen zwischen Rot-Weiss und Preußen Münster beim Stand von 1:1 nach einem Böllerwurf vorzeitig abgebrochen. Osnabrück und Duisburg einigten sich auf ein Wiederholungsspiel, das zum Spektakel wurde. Münster dagegen erhielt am grünen Tisch die Punkte aus dem RWE-Spiel.