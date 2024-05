Bienenschwarm im Stadion: Feuerwehreinsatz in Stuttgart

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern ist es zu einem Feuerwehreinsatz in der MHP-Arena gekommen. Grund war ein Bienenschwarm.

Ungebetener Besuch vor dem Spitzenspiel: Wenige Stunden vor dem Aufeinandertreffen des Drittplatzierten VfB Stuttgart mit dem Zweitplatzierten FC Bayern stellten Mitarbeiter der Stuttgarter MHP-Arena, dem Austragungsort der Partie, einen größeren Bienenschwarm direkt hinter dem Tor der Untertürkheimer Kurve fest. Die Insekten hatten sich am Stativ eines dort befindlichen Lautsprechers festgesetzt.

Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, habe die Brandsicherheitswache daraufhin gut zwei Stunden vor Anpfiff einen "speziell für Stechinsekten ausgebildeten" Mitarbeiter der Feuerwehr alarmiert. Ein als Imker ausgebildeter Feuerwehrmann, der sich mit einer Imkerhaube schützte, kam daher in die Arena und sammelte die Bienen in einem Bienenkorb ein. Gegen 14 Uhr, rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff, seien die Bienen "beseitigt" gewesen.

Laut Angaben der Feuerwehr werden die Bienen nun von den Einsatzkräften in die Natur gebracht. "Hier werden die Bienen ein deutlich ruhigeres Leben führen können, als während dem spannenden Bundesliga-Duell in der vollbesetzten Arena", heißt es in der Pressemitteilung. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Sprecher, die Feuerwehr habe die Bienen in ein Waldgebiet fernab von bebautem Gebiet gebracht. Es soll sich um mehrere Hundert Bienen gehandelt haben. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand, Zuschauer befanden sich ebenfalls noch nicht im Stadion.

Einsätze mit Stechinsekten gehören laut Feuerwehr "gerade in den warmen Monaten" zur Tagesordnung. Auch in der Bundesliga ist es nicht das erste derartige Vorkommnis. Am 34. Spieltag der Vorsaison hatte sich etwa vor Anpfiff des entscheidenden Meisterschafts-Spiels von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 (2:2) ein großes Bienenvolk auf einem Scheinwerfer des übertragenden Senders Sky im Dortmunder Signal-Iduna-Park niedergelassen. Eine Auswirkung auf das Spiel hatte es damals - wie auch heute in Stuttgart - am Ende aber nicht.